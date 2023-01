Επίθεση σκύλου σε παιδί – ΗΠΑ: Πίτμπουλ κατασπάραξε 7χρονη

Τραγικό θάνατο από το πίτμπουλ του γείτονα που της επιτέθηκε στην αυλή του σπιτιού της βρήκε μια 7χρονη στην Λουιζιάνα. Η άτυχη Σάντι Νταβίλα έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της το απόγευμα της Παρασκευής (6/1) όταν το πίτμπουλ μπήκε στον χώρο και «της επιτέθηκε άγρια» όπως αναφέρεται στη δικογραφία. Ένα μέλος της οικογένειας της 7χρονης προσπάθησε να απομακρύνει το πίτμπουλ με ένα μπαστούνι, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τη New York Post η 7χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα που της είχε προκαλέσει το πίτμπουλ στο πρόσωπο και το κεφάλι και λίγο αργότερα κατέληξε. «Το μωρό μου. Είναι μόνο 7 ετών. Το φως στην καρδιά μου. Δεν υπάρχουν λέξεις για να περιγράψω τα συναισθήματά μου. Η οικογένειά μας είναι συντετριμμένη. Προσευχηθείτε για εμάς. Προσευχηθείτε να ασκήσουν δίωξη στους ιδιοκτήτες» έγραψε στο Facebook η μητέρα της 7χρονης.

Την ίδια ημέρα της επίθεσης, έγινε ευθανασία στο σκυλί όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του δήμου στον οποίο έμενε η άτυχη 7χρονη. Ο ιδιοκτήτης του πίτμπουλ, ο 20χρονος Έρικ Λόπεζ, είπε στους αστυνομικούς ότι απουσίαζε όταν έγινε το τραγικό περιστατικό παραδεχόμενος ότι το άφηνε να κάνει βόλτες στη γειτονιά χωρίς επίβλεψη. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι το σπίτι του 20χρονου στο οποίο ζούσε το πίτμπουλ ήταν περίπου 70 μέτρα μακριά από αυτό της Σάντι, χωρίς καμία περίφραξη. Σε βάρος του ιδιοκτήτη του Πίτμπουλ ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια επειδή δεν είχε λάβει μέτρα περιορισμού του πίτμπουλ.

A free-roaming pit bull killed a seven-year-old Louisiana child ,Sadie Davila, while playing outside a relative's house.

Let's see What happened to Sadie Davila and about the Pitbull attack in detail.#SadieDavilahttps://t.co/FRzT1wcY3y pic.twitter.com/bAWu7du5U6

— Medico topics (@MedicoTopics) January 8, 2023