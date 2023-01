Μετάλλαξη Κράκεν – συμπτώματα: Τι γνωρίζουμε για τη νέα παραλλαγή του κορονοϊού

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) εξέδωσε ανακοίνωση για την υποπαραλλαγή του κορονοϊού XBB.1.5, γνωστή με το ψευδώνυμο «Κράκεν». Oι εισαγωγές στα νοσοκομεία αυξάνονται ιδίως στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, ενώ η «νέα» μετάλλαξη κυκλοφορεί σε τουλάχιστον 28 ακόμη χώρες του κόσμου. Το ποσοστό των μολύνσεων από την Covid-19 που οφείλονται στο XBB.1.5 διπλασιάζεται σχεδόν κάθε εβδομάδα στις ΗΠΑ, λέει ο Στιούαρτ Ρέι από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στο Μέριλαντ.

Η XBB.1.5 προέκυψε αφού δύο προηγούμενες παραλλαγές της Covid-19 αντάλλαξαν γενετικό υλικό ενώ μόλυναν το ίδιο άτομο, λέει ο Ρέι. Επομένως είναι γενετικά παρόμοια με άλλες υποπαραλλαγές της «Όμικρον», αλλά με μερικά επιπλέον χαρακτηριστικά, ένα από τα οποία μπορεί να είναι η βελτιωμένη ικανότητα σύνδεσης και μόλυνσης των ανθρώπινων κυττάρων. Η τεχνική επικεφαλής του ΠΟΥ για τον κορονοϊό, Mαρία βαν Κέρχοβε δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι ανησυχούν για το πόσο γρήγορα εξαπλώνεται η XBB.1.5, ειδικά στις βορειοανατολικές ΗΠΑ. «Είναι η πιο μεταδοτική υποπαραλλαγή που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα», είπε σε συνέντευξη Τύπου.

Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς φαίνεται να μοιάζουν με εκείνα των προηγούμενων εκδόσεων της παραλλαγής «Όμικρον» που επικρατούσαν τον περασμένο χειμώνα – πράγμα που σημαίνει ότι παραπέμπουν σε κοινό κρυολόγημα, όπως καταρροή, πονόλαιμος και συμφόρηση. Ο λόγος είναι ότι προέρχεται από την «Όμικρον» του περασμένου έτους, γεγονός που εξηγεί επίσης γιατί τα συμπτώματα που εμφανίζονται νωρίς στην πανδημία, όπως η απώλεια γεύσης ή όσφρησης, δεν εμφανίζονται τόσο συχνά στην περίπτωση της νέας υποπαραλλαγής.

Η USA TODAY προσθέτει ότι τα συμπτώματα μπορεί να κυμαίνονται από δύσπνοια μέχρι χαμηλό οξυγόνο, για τα οποία απαιτείται ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με την Mayo Clinic, μεταξύ άλλων, η ενημέρωση για τα εμβόλια και τις ενισχυτικές δόσεις είναι η καλύτερη πρόληψη. Επιπλέον, η χρήση μιας καλά τοποθετημένης μάσκας και η αποφυγή των εσωτερικών χώρων μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο μόλυνσης. Όσοι έχουν μολυνθεί από κορονοϊό έχουν κάποια προστασία, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα έχουν ανοσία για πάντα. Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), οι επαναμολύνσεις της COVID-19 συμβαίνουν.

Εάν κάποιος βγει θετικός στην COVID-19, οι ιατρικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του CDC, λένε ότι θα πρέπει να απομονωθεί για τουλάχιστον 5 ημέρες εάν αντιμετωπίζει συμπτώματα και να μην τερματίσει την απομόνωση 24 ώρες μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων σας. Εάν δεν εμφανίζει συμπτώματα, θα πρέπει να απομονωθεί για 5 ημέρες και να φορέσει μάσκα για 10 ημέρες, προκειμένου να μην κολλήσουν τον ιό όσοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αρρωστήσουν.

