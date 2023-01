Μπίλι Άιντολ – αστέρι: Στη Λεωφόρο της Δόξας ο Βρετανός ρόκερ

Δυναμικά ξεκίνησε το 2023 ο Μπίλι Άιντολ. Ο 67χρονος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός έλαβε το αστέρι στο «Hollywood Walk of Fame», για μια καριέρα στην οποία πούλησε περισσότερα από 40 εκατομμύρια άλμπουμ και ήταν ένα από τα πρώτα αστέρια του MTV. Ο Βρετανός ρόκερ (το 2018 πήρε την Αμερικανική υπηκοότητα), του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Γουίλιαμ Μπροντ, επρόκειτο να τιμηθεί στις 5 Ιανουαρίου, ωστόσο οι κακές καιρικές συνθήκες ανάγκασαν την εκδήλωση να επαναπρογραμματιστεί για την επόμενη μέρα. Ο συνεργάτης του Χένρι Ρόλινς και ο καλλιτέχνης Σέπαρντ Φέιρι ήταν μεταξύ εκείνων που συμμετείχαν στην τελετή μπροστά από το κατάστημα «Amoeba Music» στη «Λεωφόρο της Δόξας».

Ο Άιντολ ξεκίνησε τη λαμπερή του μουσική καριέρα τη δεκαετία του 1970 ως κιθαρίστας στο πανκ ροκ συγκρότημα Chelsea. Δεν έμεινε εκεί για πολύ και στη συνέχεια δημιούργησε το δικό του συγκρότημα, το Generation X. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε συνολικά τρία άλμπουμ. Το «Generation X» το 1978, το «Valley of the Dolls» το 1979 και το 1981 κυκλοφόρησαν το «Kiss Me Deadly», ενώ στη συνέχεια διαλύθηκε και ο Άιντολ ξεκίνησε την σόλο καριέρα του.

Το πρώτο άλμπουμ του ως σόλο καλλιτέχνη έφερε το όνομά του

Γνώρισε μεγάλη επιτυχία αφού περιλάμβανε επιτυχίες που απολαμβάνουμε μέχρι σήμερα, όπως το White Wedding. Το δεύτερο άλμπουμ του ήταν το Rebel Yell, το οποίο κυκλοφόρησε το 1983. Η επιτυχία ήταν πλέον παγκόσμια και αδιαμφισβήτητη. Ο δίσκος έγινε δύο φορές πλατινένιος και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα ανά τον κόσμο. Ο Άιντολ ήταν πλέον ο κυριότερος εκφραστής της πανκ ροκ μουσικής σκηνής. Ακολούθησαν τέσσερα ακόμα άλμπουμ μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Έπειτα και για περίπου μία δεκαετία, ο τραγουδιστής απέχει από τα μουσικά δρώμενα. Επιστρέφει δισκογραφικά το 2005 με το άλμπουμ Devil’s Playground και ακολουθεί το Kings & Queens of the Underground το 2014.

Το 1990 και ενώ ετοιμαζόταν για την προώθηση του τραγουδιού Rebel Yell, τρακάρει με τη μηχανή του παραβιάζοντας ένα απαγορευτικό και κινδύνεψε να του ακρωτηριάσουν το πόδι, αλλά τη γλίτωσε με μεταλλικές λάμες. Ο Μπίλι Άιντολ έχει δύο παιδιά. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, από διαφορετικές γυναίκες. Τα παιδιά του ήταν η αφορμή για την επιτυχή προσπάθεια αποτοξίνωσης από τα ναρκωτικά την οποία ξεκίνησε το 1994.