Survivor all Star spoiler – ομάδες: Πρεμιέρα για το ριάλιτι πώς θα χωριστούν οι παίκτες

Survivor all Star: Το Survivor All Star θα κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, 8 Ιανουαρίου, στις 21:00 στον ΣΚΑΪ. Παίκτες από τις προηγούμενες σεζόν του Survivor έφυγαν πριν από λίγες ημέρες για τον Άγιο Δομίνικο και ετοιμάζονται για το πιο ανατρεπτικό παιχνίδι επιβίωσης, που έχει συζητηθεί αρκετά πριν από την πρεμιέρα του. Οι παίκτες που επιλέχθηκαν για το Survivor All Star, είναι έτοιμοι, γνωρίζοντας τι τους περιμένει στο παιχνίδι, όμως οι αλλαγές που θα συναντήσουν θα τους κάνουν να αναθεωρήσουν. Παρουσιαστής του ριάλιτι επιβίωσης είναι και σε αυτή τη σεζόν ο Γιώργος Λιανός. Φέτος, όπως υποστηρίζει η παραγωγή, θα είναι το πιο δύσκολο, το πιο σκληρό Survivor που έγινε ποτέ!

Survivor All Star: Πώς χωρίζονται οι ομάδες

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, η μία ομάδα θα αποτελείται από τους εξής:

Βρισηίδα Ανδριώτου

Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Ελένη Χαμπέρη

Σταυρούλα Χρυσαειδή

Ασημίνα Χατζηανδρέου

Νίκος Μπάρτζης

Τάκης Καραγκούνιας

Γιώργος Ασημακόπουλος

Μάριος – Πρίαμος

Σάκης Κατσούλης

Κώστας Παπαδόπουλος

Στους παραπάνω είναι πολύ πιθανόν να προστεθεί και ο Κωσταντίνος Βασάλος και να βρεθεί τελικά στην ίδια ομάδα με την Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η δεύτερη ομάδα σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες θα είναι:

Μελίνα Μεταξά

Αφροδίτη Σκαφίδα

Κώστας Αναγνωστόπουλος

Κατερίνα Δαλάκα

Εύη Σαλταφερίδου

Ηλίας Γκότσης

Καρολίνα Καλύβα

Ηλίας Μπόγδανος

Στάθης Σχίζας

Στέλιος Χανταμπάκης

Περικλής Κονδυλάτος

Ενδιαφέρον είναι σε ποια ομάδα θα τοποθετηθούν τελικά ο Σπύρος Μαρτίκας και η Στέλλα Ανδρεάδου.