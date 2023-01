Πλωτή πόλη: Σαν κάτι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας

Εκπληκτικές εικόνες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα δείχνουν σχέδια για μια πλωτή πόλη που θα μπορούσε να φιλοξενήσει χιλιάδες ανθρώπους. Το σκάφος σε σχήμα σαλαχιού μάντα, το City of Meriens, μοιάζει με κάτι βγαλμένο από ταινία επιστημονικής φαντασίας και έχει σχεδιαστεί για να πλέει σε όλο τον κόσμο, με χιλιάδες ανθρώπους να ζουν σε αυτό. Θα παρέχει σε έως και 7.000 ανθρώπους πληθώρα ερευνητικών και επιστημονικών εγκαταστάσεων, καθώς θα περιπλανιέται στην ανοιχτή θάλασσα – ιδανικό για τους λάτρεις των ωκεανών. Ο Γάλλος αρχιτέκτονας Jacques Rougerie δήλωσε στο weather.com: «Σχεδίασα την πόλη Mériens με τη μορφή ενός σαλαχιού manta επειδή ήταν ο καλύτερος σχεδιασμός για να φιλοξενήσει μια τέτοια κοινότητα». Έχει σχεδιαστεί για ερευνητές, ακαδημαϊκούς και φοιτητές που θέλουν να εξερευνήσουν τη θαλάσσια ζωή.

Ο φιλόδοξος αρχιτέκτονας εξήγησε ότι η «πόλη» θα υποδέχεται ανθρώπους απ’ όλο τον κόσμο και θα διέπεται από τα πρότυπα των Ηνωμένων Εθνών. «Θα έφερνε επανάσταση στον κόσμο των υποβρύχιων μελετών λόγω του ότι οι άνθρωποι θα είχαν μια μόνιμη επαφή με τον ωκεανό, καθώς και άμεση πρόσβαση στον υποβρύχιο κόσμο, αφού ένα μέρος της πόλης είναι εντελώς υποβρύχιο», πρόσθεσε ο Rougerie. Μόλις κατασκευαστεί, θα έχει συνολικό μήκος 900 μέτρα και πλάτος 500 μέτρα και στο εσωτερικό του θα χωράει ερευνητικά σκάφη μήκους έως και 90 μέτρων.

Υπάρχουν σχέδια για αίθουσες διαλέξεων, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, χώρους διαβίωσης, πολιτιστικές ζώνες χαλάρωσης και αθλητισμού. Ο Rougerie έλαβε, επίσης, υπόψη του το περιβάλλον και επέλεξε την ανανεώσιμη θαλάσσια ενέργεια με αρχές βιώσιμης ανάπτυξης. Έχει δημιουργήσει μια ιδέα που έχει ένα πρόγραμμα μηδενικών αποβλήτων και στο τέλος των «φτερών» του σαλαχιού Μάντα το σκάφος έχει πρόσβαση σε κανάλι και υδροπονικά θερμοκήπια. Το City of Meriens θα βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO μέσω της Διακυβερνητικής Ωκεανογραφικής Επιτροπής. Ο Rougerie άρχισε να σχεδιάζει τη βιονική και βιομιμητική του ιδέα πριν από 13 χρόνια και είναι βέβαιος ότι θα μπορούσε να είναι λειτουργική μέχρι το 2050.

