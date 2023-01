Ζελένσκι εκεχειρία: Μόνο χρόνο θέλει να κερδίσει η Ρωσία

Την πρόταση της Ρωσίας για εκεχειρία απέρριψε κατηγορηματικά χθες Πέμπτη 5 Ιανουαρίου ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγορώντας την ότι η εκεχειρία είναι απλώς μια πρόφαση για να κερδίσει χρόνο, να σταματήσει τη συνεχόμενη προέλαση των ουκρανικών δυνάμεων προς τα ανατολικά και νότια και να ενισχύσει με προσωπικό και υλικοτεχνικά τις κατοχικές δυνάμεις.

«Θέλουν τώρα να εκμεταλλευθούν ως πρόφαση τα Χριστούγεννα, έστω και για λίγο, προκειμένου να σταματήσουν την προέλαση των ανδρών μας στο Ντονμπάς και να φέρουν εξοπλισμό, πυρομαχικά και επίστρατους», είπε μεταξύ άλλων ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του. «Τι θα τους αποφέρει αυτό; Μόνο ακόμη μια αύξηση στις μέχρι σήμερα απώλειές τους», συμπλήρωσε. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι ο πόλεμος «θα τελειώσει μόνο όταν αποχωρήσουν οι στρατιώτες σας ή τους εκδιώξουμε».

Κρατήστε την υποκρισία για τον εαυτό σας

«Πρώτον. Η Ουκρανία δεν επιτίθεται σε ξένο έδαφος και δεν σκοτώνει αμάχους. Όπως κάνει η ρωσική δύναμη. Η Ουκρανία καταστρέφει μόνο μέλη του στρατού κατοχής στο έδαφός της… Δεύτερον. Η Ρωσική Ομοσπονδία πρέπει να εγκαταλείψει τα κατεχόμενα εδάφη – μόνο τότε θα υπάρξει ‘προσωρινή εκεχειρία’. Κρατήστε την υποκρισία για τον εαυτό σας», έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο προεδρικός σύμβουλος Μιχαήλο Ποντολιάκ.

First. Ukraine doesn't attack foreign territory & doesn't kill civilians. As RF does. Ukraine destroys only members of the occupation army on its territory…

Second. RF must leave the occupied territories – only then will it have a "temporary truce". Keep hypocrisy to yourself.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023