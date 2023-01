Πυροβολισμοί σε βίντεο κλιπ – Μαϊάμι: Πανικός σε γύρισμα γνωστού ράπερ

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς στο Μαϊάμι, κατά τη διάρκεια γυρίσματος βίντεο κλιπ του ράπερ French Montana, στο σημείο. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το 7News, το περιστατικό σημειώθηκε στο εστιατόριο The Licking, στην περιοχή Miami Gardens.

Μονάδες της αστυνομίας της περιοχής και της πυροσβεστικής διάσωσης, ανταποκρίθηκαν σε αναφορές για πυροβολισμούς στο εστιατόριο, λίγο πριν από τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα), την Πέμπτη (5/1). Το εστιατόριο έχει αποκλειστεί από περιπολικά της αστυνομίας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και ασθενοφόρα.

Μέχρι και τις 10 το βράδυ της Πέμπτης, η αστυνομία του Miami Garderns δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τον αριθμό των τραυματιών. «Εξακολουθούμε να εργαζόμαστε. Ναι, υπάρχουν πολλοί πυροβολισμοί», δήλωσε η ντετέκτιβ της MGPD Νταϊάνα Γκόργκουε στο 7News. «Ακόμα δουλεύουμε στην σκηνή του εγκλήματος. Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε αριθμούς αυτή τη στιγμή, επειδή όλα είναι ακόμη νωπά και εξακολουθούν να διεξάγουν έρευνες». Οι τραυματιοφορείς έχουν μεταφέρει τέσσερις τραυματίες στο Ryder Trauma Center. «Είχαμε συνολικά 10 τραυματίες από πυροβολισμούς. Τέσσερις ήρθαν μόνοι τους στο νοσοκομείο και έχουμε περιθάλψει ήδη έξι που διακομίσθηκαν», δήλωσε ένας διασώστης.

Κάμερες κατέγραψαν τα συνεργεία διάσωσης να μεταφέρουν δύο από τους τραυματίες στο νοσοκομείο με φορεία. Οι γιατροί που περίμεναν άρχισαν αμέσως να περιθάλπουν τα θύματα. Μάρτυρες δήλωσαν ότι ο French Montana γύριζε ένα βίντεο κλιπ έξω από το The Licking.

#BreakingNews At least 10 injured after shooting ‘The Licking’ restaurant in Miami Gardens, Florida. #Shooting reportedly occurred during the filming of a French Montana video shoot. #Florida #Miami #MiamiGardens pic.twitter.com/ZpJUsgJtfb

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο κατέγραψε τον ράπερ έξω από το εστιατόριο φορώντας ένα κόκκινο πουκάμισο. Ο μάρτυρας Ced Mogul δήλωσε στο ίδιο μέσο ότι βγήκε έξω για να παρακολουθήσει τον French Montana να γυρίζει το βίντεο κλιπ και κάποια στιγμή, έκλεψαν το ρολόι, τα κλειδιά και του πορτοφόλι ενός ατόμου που παρακολουθούσε το γύρισμα. «Κάποια στιγμή ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. Τουλάχιστον 15 πυροβολισμοί. Ηταν πολύ γρήγοροι, ακούγονταν σαν πολυβόλο», επισήμανε ο μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο, λίγο μετά την κλοπή. Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει αν κάποιος πυροβόλησε στο πλήθος ή αν υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών. «Έφυγα τρέχοντας και κοίταζα πίσω μου να δω τι συμβαίνει. Άνθρωποι άρχισαν να με ρωτούν, “Μπορείτε να με βοηθήσετε;”», δήλωσε ο Mogul και συνέχισε: «Δεν μπορούσες να κάνεις τίποτα όταν σε πυροβολούν».

Πηγές του 7News ανέφεραν ότι ένα από τα θύματα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά η κατάσταση των άλλων ασθενών είναι άγνωστη. Η κατάσταση του ράπερ French Montana είναι άγνωστη, αλλά μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ήταν μεταξύ των τραυματιών. Επίσης δεν έχουν αναφερθεί νεκροί από τους πυροβολισμούς. Η αστυνομία δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι πυροβολισμοί ήταν μεμονωμένο περιστατικό. Τέλος, δεν είναι σαφές αν έχουν συλλάβει κάποιον δράστη, καθώς συνεχίζουν τις έρευνες.

Police has confirmed at least 10 people have been shot in front of The Licking in Miami Gardens during a French Montana video shoot pic.twitter.com/c6vLsvg5uA

