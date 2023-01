Ο γηραιότερος άνθρωπος στις ΗΠΑ: Πέθανε η Μπέσι Χέντρικς

Μια γυναίκα από την Αϊόβα, που πιστεύεται ότι ήταν ο γηραιότερος άνθρωπος στις ΗΠΑ, πέθανε σε ηλικία 115 ετών, αφού έζησε ιστορικά γεγονότα, από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους, την ισπανική γρίπη, τη Μεγάλη Ύφεση και την πανδημία της Covid-19. Η Μπέσι Χέντρικς άφησε την τελευταία της πνοή την Τρίτη σε έναν οίκο ευγηρίας στο Λέικ Σίτι, ανέφερε το γραφείο τελετών Lampe & Powers.

#New

3 Janvier 2023 (Hier):

Décès, à 115 ans et 57 jours de Bessie Hendricks, supercentenaire Américaine, vice-doyenne des Etats-Unis.

4e personne la plus âgée du monde, née le 7 Novembre 1907 pic.twitter.com/tL0d0a8yRD

— l'Histoire du jour© (@394Histoires) January 4, 2023