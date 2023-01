Γυναικοκτονία Βρετανία: Βρήκε τη 47χρονη κόρη του δολοφονημένη από τον 26χρονο εραστή της

Σε μια σοκαριστική υπόθεση στη Βρετανία, ένας απελπισμένος πατέρας αφηγείται τη φρικτή στιγμή που βρήκε το πτώμα της 47χρονης κόρης του σε μια λίμνη αίματος, καθώς ο 26χρονος εραστής της φυλακίστηκε ισόβια για φόνο. Πρόκειται για μια τραγική ιστορία που έχει συγκλονίσει τη Βρετανία, ένα έγκλημα πάθους που κατέστρεψε μια ολόκληρη οικογένεια. Τα λόγια των γονιών της άτυχης γυναίκας σοκάρουν. Ο 75χρονος Γκράχαμ Τίνκλεϊ βρήκε το πτώμα της 47χρονης κόρης του, Κλερ, στο γραφικό χωριό Colston Basset στα περίχωρα του Nottinghamshire, στην κεντρική Αγγλία, τον περασμένο Φεβρουάριο, και δεν μπορεί να βγάλει από το μυαλό του τη φρικιαστική εικόνα. Ενώ ο απελπισμένος πατέρας πάλευε απεγνωσμένα να σώσει τη ζωή της κόρης του αφού την ανακάλυψε, καθώς δεν γνώριζε ότι είναι ήδη νεκρή, την ίδια στιγμή ο εραστής και δολοφόνος της, Τζον Τζέσοπ, 26 ετών, λέγεται ότι έπινε με φίλους.

Η σοκαριστική ανακάλυψη πυροδότησε μια αστυνομική έρευνα και μια μακροχρόνια υπόθεση που έληξε αυτή την εβδομάδα με την ισόβια φυλάκιση του Τζέσοπ από το δικαστήριο του Nottinghamshire, αναφέρει το δημοσίευμα της «Daily Mail». Ο Τίνκλεϊ λέει ότι βλέπει ακόμα εφιάλτες και δυσκολεύεται να κοιμηθεί μετά από αυτή την οδυνηρή δοκιμασία. Η κόρη του υπέστη εκτεταμένα τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό και το στήθος, πέρα από άλλα τραύματα κατά τη διάρκεια της άγριας επίθεσης μέσα στο σπίτι της. Ο Τζέσοπ έφυγε από το ακίνητο, αξίας 450.000 λιρών, χωρίς να ειδοποιήσει τις Aρχές, και έφτασε πίσω στο διαμέρισμά του στο Newark, του Notts, τις πρώτες πρωινές ώρες.

🔴 Police said when Ms Ablewhite's father discovered his daughter's body and attempted CPR Mr Jessop was having a pint at the pub with mates https://t.co/G4ElGBnzXx

Το πτώμα της Κλερ ανακαλύφθηκε από τον σοκαρισμένο πατέρα της στο σπίτι την επόμενη ημέρα. Ο Τίνκλεϊ, ο οποίος βρήκε την κόρη του ξαπλωμένη δίπλα στο τζάκι με τις πιτζάμες της, δήλωσε στο δικαστήριο: «Μέχρι σήμερα ξυπνάω τη νύχτα, έχω κρίσεις πανικού. Βλέπω την Κλερ στα όνειρά μου. Βλέπω το αίμα να αναβλύζει από το λαιμό της, προσπαθώντας να αναστήσω το νεκρό της σώμα». Τον έπληξε επίσης νέα θλίψη, αφού η σύζυγός του, Σάντρα, διαγνώστηκε με καρκίνο μετά την τραγωδία. Ο πατέρας δήλωσε: «Ήταν τρομερό. Είναι ακόμα ένας εφιάλτης. Το σκεφτόμαστε όλη την ώρα, δεν μπορούμε καν να πάμε μια βόλτα. Οι ζωές μας έχουν καταστραφεί. Η σύζυγός μου έπαθε καρκίνο από τότε που συνέβη αυτό, επειδή κάπνιζε τόσα πολλά τσιγάρα για να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά».

«Της αφαιρέθηκε το 20% του πνεύμονά της και αυτή τη στιγμή κάνει χημειοθεραπεία» δήλωσε ο συντετριμμένος πατέρας, μιλώντας για τη σύζυγό του και την ανείπωτη τραγωδία που βιώνουν. Ο Τίνκλεϊ πρόσθεσε: «Η Κλερ μετακόμισε στο νέο σπίτι επειδή ήθελε μια νέα αρχή στη ζωή της μετά το διαζύγιό της. Ήταν πολύ δημοφιλής και αγαπητή και στην κηδεία της παραβρέθηκαν πάνω από 400 άτομα».

Ο κατά 21 χρόνια νεότερος πρώην σύντροφός της, Τζέσοπ, περιγράφηκε ως «μπερδεμένος» όταν η Κλερ επέλεξε να δώσει τέλος στη σχέση τους, αφού παραδέχθηκε ότι ανησυχούσε για τη διαφορά ηλικίας τους, προτού ο 26χρονος μεταβεί με ποδήλατο στο εξοχικό σπίτι της, όπου εξαπέλυσε μια «επίμονη και βίαιη» επίθεση. Ο Τζέσοπ, ο οποίος γνώρισε την ερωμένη του στον ιστότοπο Facebook Dating, έγινε αργότερα αντικείμενο ανθρωποκυνηγητού και συνελήφθη 11 ημέρες μετά τη δολοφονία, η οποία έλαβε χώρα τη νύχτα της 25ης Φεβρουαρίου του περασμένου έτους. Δήλωσε ένοχος για φόνο σε προηγούμενη ακροαματική διαδικασία τον Οκτώβριο και χθες ο δικαστής όρισε την ελάχιστη ποινή σε 17 χρόνια και οκτώ μήνες, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ημερών που ο δολοφόνος είχε ήδη περάσει υπό αστυνομική κράτηση.

John Jessop rode around 17 miles from his home to murder mother of three Clair Ablewhite before cycling back again.

Jessop was sentenced to life with a minimum term of 17 years and eight months.

Read more: https://t.co/gwkAuAiWmK pic.twitter.com/8VyvFE17tC

— Sky News (@SkyNews) January 4, 2023