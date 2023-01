4 νεκροί φοιτητές Αϊντάχο: Γιατί η επιζήσασα φίλη τους κάλεσε 6 ώρες μετά το 100

Στα χέρια της αστυνομίας, ένα μήνα μετά το στυγερό έγκλημα, βρέθηκε τελικά ο δολοφόνος των 4 φοιτητών στο Αϊντάχο, μέσα στο σπίτι τους, που προκάλεσε σοκ στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Η Daily Mail διάβασε τα έγγραφα της αστυνομίας σχετικά με την τετραπλή δολοφονία που δείχνουν ως δράστη τον 28χρονη φοιτητή νομικής Kohberger. Στο έγγραφο αυτό περιγράφεται πώς η επίπονη δουλειά της αστυνομίας και του FBI εντόπισε τον 28χρονο μεταπτυχιακό φοιτητή Ποινικού.

Court documents have been unsealed in the case of four University of Idaho students killed in their off-campus home. https://t.co/T3jVcZ9BaB — Denver7 News (@DenverChannel) January 5, 2023

Τα έγγραφα περιλάμβαναν λεπτομέρειες σχετικά με το πώς το DNA του Kohberger βρέθηκε σε μια θήκη μαχαιριού κοντά στα πτώματα της Maddie Mogen και της Kaylee Goncalves και άλλες λεπτομέρειες. Ωστόσο, οι πολυαναμενόμενες αποκαλύψεις έφεραν μια σειρά από ερωτήματα σχετικά με τις δολοφονίες της 13ης Νοεμβρίου. Μια σειρά που παραμένουν αναπάντητα.

Γιατί η Dylan περίμενε 6 ώρες πριν καλέσει το 100, παρόλο που ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο; Η επιζήσασα συγκάτοικος των τεσσάρων άτυχων φοιτητών, Dylan Mortensen δέχτηκε πιέσεις για να αποκαλύψει γιατί δεν κάλεσε νωρίτερα τις αρχές – παρά το γεγονός ότι ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο. Η ένορκη βεβαίωση αποκάλυψε ότι η Mortensen – που έζησε την επίθεση μαζί με την Bethany Funke – άκουσε κάποια συμπλοκή κατά τη διάρκεια της νύχτας και άνοιξε την πόρτα της. Η Mortensen είπε στην αστυνομία ότι είδε έναν ύποπτο ντυμένο στα μαύρα με μια μάσκα που κάλυπτε το πρόσωπό του και άκουσε έναν από τους συγκατοίκους της να λέει «κάποιος είναι εδώ».

Idaho students killed: What we know about the violent quadruple murder in Moscow https://t.co/zfMYvPIclw pic.twitter.com/QKMUHq6VAx — FOX 2 Detroit (@FOX2News) January 6, 2023

«Δεν πειράζει, είμαι εδώ για να σας βοηθήσω»

Άκουσε επίσης τον δολοφόνο να λέει, «δεν πειράζει, είμαι εδώ για να σας βοηθήσω» καθώς περιπλανιόταν στο σπίτι διαπράττοντας τη θηριωδία. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι έγινε κλήση στο 911 από έναν από τους επιζώντες συγκατοίκους στις 11:58 π.μ., ο οποίος ζήτησε βοήθεια για ένα αναίσθητο άτομο. Έχει τεθεί το ερώτημα γιατί η Μόρτενσεν δεν επικοινώνησε νωρίτερα με τις αρχές, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι μπορεί να είχε «παγώσει» από το φόβο. Η Mortensen δεν επικοινώνησε με τις αρχές για έξι ώρες, παρά το γεγονός ότι άκουσε αρκετούς από τους συγκατοίκους της να αγωνιούν, και παρά το γεγονός ότι είδε τον δολοφόνο.

Η Mortensen είπε στους αστυνομικούς ότι ξύπνησε γύρω στις 4 τα ξημερώματα ακούγοντας πιθανότατα την Kaylee Goncalves, 21 ετών, που «έπαιζε με τον σκύλο της» σε ένα υπνοδωμάτιο του τρίτου ορόφου. Είπε ότι κοίταξε έξω από το δωμάτιό της, αλλά δεν είδε τίποτα, ενώ κοίταξε ξανά λίγο αργότερα όταν άκουσε άλλους θορύβους και σκέφτηκε ότι η Xana Kernodle έκλαιγε. Η Mortensen «δήλωσε ότι άνοιξε την πόρτα της για τρίτη φορά αφού άκουσε κλάματα και είδε μια φιγούρα ντυμένη με μαύρα ρούχα και μια μάσκα που κάλυπτε το στόμα και τη μύτη του ατόμου να περπατά προς το μέρος της.

Αφού ο άνδρας κινήθηκε προς το μέρος της, είπε ότι παρέμεινε σοκαρισμένη και παγωμένη ενώ ο εν λόγω άνδρας την προσπέρασε χωρίς να την ακουμπήσει. Δεν είναι σαφές γιατί ο δολοφόνος δεν δολοφόνησε την Funke και την Mortensen, ενώ μάλιστα η τελευταία ήρθε πρόσωπο με πρόσωπο με τον δολοφόνο που σκότωσε τους 4 συμφοιτητές της και συγκατοίκους της.

Γιατί στοχοποιήθηκαν οι τέσσερις φοιτητές;

Ο Kohberger κατηγορείται ότι παρακολούθησε, κάνοντας αυτοψία, τη φοιτητική κατοικία στην οδό King Road 1122 τουλάχιστον δώδεκα φορές πριν διαπράξει την τετραπλή δολοφονία. Οι αστυνομικοί περιγράφουν λεπτομερώς κάθε κίνησή του την ημέρα των δολοφονιών, με τη βοήθεια υλικού παρακολούθησης του αυτοκινήτου του και δεδομένων από το κινητό του τηλέφωνο. Ωστόσο, τόσο ο τρόπος με τον οποίο οι φοιτητές βρήκαν το θάνατο όσο και ο λόγος για τον οποίο στοχοποιήθηκαν έχουν παραλειφθεί από την έκθεση. Η έκθεση του ιατροδικαστή αποκόπηκε από την ένορκη κατάθεση, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν προηγουμένως ότι και οι τέσσερις είχαν υποστεί σοβαρά τραύματα.

GOD BLESS THESE

BEAUTIFUL UNIVERSITY

OF IDAHO STUDENTS💔🙏. MAY JUSTICE BE SWIFT😥😭🇺🇸….. pic.twitter.com/5jtxxktzIi — Petie Addington (@PetieAddington2) January 6, 2023

Ένα από τα ερωτήματα που δεν έχει απαντηθεί είναι γιατί ο Kohberger φέρεται να στοχοποίησε τους τέσσερις φοιτητές – και άφησε τους δύο συγκατοίκους τους να ζήσουν. Ο Kohberger εντοπίστηκε από τα στίγματα του κινητό του ότι έκανε βόλτες στην περιοχή του σπιτιού των φοιτητών κατά τους μήνες που προηγήθηκαν της δολοφονίας. Η ένορκη βεβαίωση αναφέρει ότι η αστυνομία κατέβαλε «προσπάθειες για να διαπιστώσει αν ο Kohberger παρακολουθούσε κάποιο από τα θύματα» πριν από τους φόνους.

Προστίθεται ότι εξέτασαν αν «παρακολουθούσε τους κατοίκους της King Road και αν ήταν σε επαφή με οποιονδήποτε από τους συγκατοίκους των θυμάτων πριν ή μετά τη δολοφονία». Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται πώς οι φοιτητές έγιναν στόχος για τον δολοφόνο. Αναφέρεται απλά ότι τους παρακολουθούσε για ένα χρονικό διάστημα “νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ”.

Γιατί άφησε το σκύλο να ζήσει;

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που προέκυψαν ήταν επίσης γιατί άφησε να ζήσει ο σκύλος που μοιραζόταν η Kaylee Goncalves με τον πρώην φίλο της – τον Jack DuCoeur. Όλοι οι συγκάτοικοι μοιράζονταν τακτικά υλικό στο διαδίκτυο που τους έδειχνε να διασκεδάζουν, με τον Murphy να εμφανίζεται σε περίοπτη θέση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το σκυλάκι επιβεβαιώθηκε από την αστυνομία του Μόσκο ότι επέζησε από την επίθεση. Η επιζήσασα συγκάτοικος Mortensen κατέθεσε ότι την πρώτη φορά που άνοιξε την πόρτα της εκείνο το βράδυ ήταν γιατί πίστεψε ότι άκουσε την Goncalves να παίζει με τον σκύλο της. Ωστόσο, στην αναφορά τους οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι τόσο η Goncalves όσο και η Maddie Mogen βρέθηκαν νεκρές σε ένα υπνοδωμάτιο, ενώ ο σκύλος ήταν κλειδωμένος σε ένα άλλο δωμάτιο.

Ο Kohberger θεωρείται ότι ήταν φανατικός vegan, τόσο φανατικός που ανάγκασε τα μέλη της οικογένειάς του να πετάξουν και να αγοράσουν νέα τηγάνια που δεν είχαν αγγίξει ποτέ κρέας. Εικάζεται ότι μπορεί απλά να μην είδε το σκυλί μέσα στο σπίτι ή ότι η θανάτωση ενός ζώου μπορεί να συνδέεται με τις πεποιθήσεις του ως vegan.