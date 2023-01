Μάικ Πάππας πέθανε: “Έφυγε” ο «Ιπτάμενος Έλληνας», στις ΗΠΑ

Ο θρυλικός παλαιστής της δεκαετίας του ΄80 Μάικ Πάππας (Mike Pappas) πέθανε στο Σπρίνγκφιλντ του Μιζούρι στις ΗΠΑ σε ηλικία 81 ετών. Είχε γράψει τη δική του ιστορία στο άθλημα της πάλης και τον αποκαλούσαν «Ο ιπτάμενος Έλληνας» (Τhe flying Greek). Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας “Αναμνήσεις”, ο Μάικ Πάππας είχε εξασφαλίσει σε αγώνα του στο Μάντισον Σκουέαρ Γκάρντεν, πωλήσεις εισιτηρίων της τάξεως των $100.000, αριθμός ρεκόρ για την εποχή.

Mike Pappas was an amazing man! Glad I was able to meet him at The Flying Greek documentary back in December 2021. https://t.co/3kFGq5rGOH pic.twitter.com/GykT8CByXH

