Βιάλι θάνατος: Το αντίο της Γιουβέντους

Το 1992 λίγο μετά από τον χαμένο τελικό του Champions League ο Τζιανλούκα Βιάλι άφηνε την αγαπημένη του Σαμπντόρια για τα μάτια της Γιουβέντους. Η μεταγραφή ήταν παγκόσμιο ρεκόρ εκείνη την εποχή στο ποδόσφαιρο αφού έφτασε τα 12,5 εκατ. λίρες και ο Βιάλι, που άφησε σήμερα την τελευταία του πνοή, έβγαλε αμέσως τα λεφτά του. Τη σεζόν 1992-93 η Γιουβέντους κέρδισε με 3-0 και 3-1 σε διπλί τελικό τη Ντόρτμουντ στον τελικό του Κυπέλλου ΟΥΕΦΑ (σημερινού Europa League) και κατακτούσε το τρόπαιο. Αυτό θα ήταν και το τελευταίο της ΟΥΕΦΑ και ήρθε στην πρώτη χρονιά του Βιάλι.

Στην τελευταία (1995-96) ο Βιάλι ήταν αρχηγός της και την οδήγησε στην κατάκτηση του Champions League. Μετά από το 1-1 ο τελικός της Ρώμης πήγε στα πέναλτι και η Γιουβέντους κέρδισε με 4-2 τον Άγιαξ. Την κούπα σήκωσε ο αρχηγός Βιάλι!

Έκτοτε η Γιουβέντους απέτυχε σε 5 τελικούς Champions League! Αν και έμεινε μόλις 4 σεζόν στη Γιουβέντους ο Βιάλι έμεινε ως ο αρχηγός της και η Μεγάλη Κυρία τίμησε τη μνήμη του με ένα σπουδαίο βίντεο!

Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Αλεσάντρο Ντε Πιέρο θέλησε να αποχαιρετήσει τον παλιό του συμπαίκτη και αρχηγό της Γιουβέντους.

‘Αρχηγέ μας. Αρχηγέ μου. Για πάντα. Αντίο Λούκα’ ανέφερε χαρακτηριστικά η μεγάλη μορφή της Γιουβέντους στην ανάρτησή της.

Ο Τζανλούκα Βιάλι υπήρξε ένας από τους πιο διάσημους κατοίκους της Γένοβας, αν και από την Κρεμόνα. Ο Ιταλός που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή είχε συνδέσει το όνομά του με τη “χρυσή” εποχή της Σαμπντόρια και την κατάκτηση τίτλων, όπως το σκουντέτο του 1991, το Κύπελλο Κυπελλούχων του 1990 και τα τρία κύπελλα της δεκαετίας του ’80.

Η πόλη τίμησε τη μνήμη του σπουδαίου επιθετικού με ένα VIDEO που προβλήθηκε με προτζέκτορα στην πλατεία Φεράρι, την κεντρική της πόλης, στο οποίο εμφανίζεται ο Βιάλι τόσο ως παίκτης της Σαμπντόρια, όσο και ως βοηθός προπονητή της εθνικής Ιταλίας, στο θρίαμβο του Euro 2020.

“Ciao Gianluca”, ήταν το μήνυμα που εμφανίστηκε σε κτήριο της πλατείας.

❤️ Ciao Gianluca, la Liguria ti vuole ricordare come il campione di sport e di vita che sei stato, con questo omaggio in Piazza De Ferrari pic.twitter.com/awTVTvEtLC

Ο Γκρέιαμ Σούνες ξέσπασε σε κλάματα καθώς μιλούσε για τον πρώην συμπαίκτη του Τζιανλούκα Βιάλι, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 58 ετών, ύστερα από 5ετή μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας.

Ο Σούνες, ο οποίος κέρδισε με τον Βιάλι στην Σαμπντόρια το Κύπελλο Ιταλίας του 1985, είπε στο Sky Sports για εκείνον: «Του άρεσε απλώς να γελάει. Αν ήσουν μια φορά στην παρέα του για 10-15 λεπτά, νομίζω ότι θα τον θυμόσουν για όλη σου τη ζωή.

Λοιπόν, δεν είμαι γιατρός Χέιλι, αλλά όταν τον κοίταξα νόμιζα ότι είδα έναν άντρα που ήταν ακόμα στον αγώνα, ότι ήταν εδώ στο Euro (σ.σ ο Βιάλι ήταν ο αρχηγός αποστολής της εθνικής Ιταλίας στον τελικό του Euro με την Αγγλία). Νομίζω ότι είναι τόσο χαρακτηριστικό του που το κράτησε τόσο ιδιωτικό επίπεδο, τόσο προσωπικό και το αντιμετώπισε όπως περίμενα. Ήταν ο αγώνας του, ήθελε να το αντιμετωπίσει μόνος του. Δεν ήθελε να επιβαρύνει τους άλλους μ’ αυτό…»

Σ’ εκείνο το σημείο, δεν μπορούσε πλέον να συγκρατήσει τα δάκρυα και με το κανάλι να παίρνει την απόφαση να ολοκληρώσει πιο σύντομα τη συνέντευξη.

Wonderful Graeme Souness tribute to Gianluca Vialli whom he played with at Sampadoria 🇮🇹💔 RIPpic.twitter.com/2Siwu2Svd5

— Paul Hawkins🇺🇦 (@paulejhawkins) January 6, 2023