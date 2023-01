Ο άνθρωπος που σκότωσε τον Οσάμα Μπιν Λάντεν: Οι τύψεις που τον “κυνηγούν” μέχρι σήμερα

Ο Rob O’Neill συμμετείχε στην επιχείρηση Neptune Spear, κατά την οποία η επίλεκτη ομάδα Seal Team Six των ΗΠΑ εντόπισε και σκότωσε με επιτυχία τον ιδρυτή και πρώτο ηγέτη της ισλαμιστικής μαχητικής οργάνωσης Αλ Κάιντα. Ο Μπιν Λάντεν πυροβολήθηκε θανάσιμα στο συγκρότημά του στην πόλη Αμποταμπάντ του Πακιστάν στις 2 Μαΐου 2011. O O’Neill εμφανίστηκε πρόσφατα στη σειρά του Joe Budden στο YouTube, όπου μίλησε για την ιστορία της ζωής του, αφού από ένα ταπεινό παιδί από τη Μοντάνα έγινε ένας από τους πιο έμπειρους δολοφόνους της κυβέρνησης. Αν και η συμμετοχή του στη δολοφονία ήταν ένα σημαντικό επίτευγμα στα βιβλία του, ο 46χρονος δήλωσε ότι υπέστη συναισθηματικές επιπτώσεις μετά την αποστολή.

Headline-Navy SEAL in Bin Laden raid Rob O'Neill says the rest of the world is 'mocking' the US while it 'fights over pronouns', military morale has been crushed and veterans are asking what they were fighting for a year on from the Afghanistan pullout. pic.twitter.com/wmRYl5R1Of

— Ron Milner (@RonMilnerBoodle) August 21, 2022