Κυκλώνας “βόμβα” – ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Καλιφόρνια

Mε τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζουν να τίθονται αντιμέτωπες οι ΗΠΑ καθώς ένας κυκλώνας-βόμβα χτύπησε την Καλιφόρνια. Κατακλυσμιαίες βροχές αναμένεται να εξακολουθήσουν να πλήττουν σήμερα την Καλιφόρνια, η οποία επηρεάστηκε χθες Τετάρτη από μια «κυκλωνική βόμβα» που προκάλεσε σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, με αποτέλεσμα δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά να έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και να κλείσουν δρόμοι. Η βόρεια Καλιφόρνια, κυρίως οι περιοχές γύρω από το Σαν Φρανσίσκο και το Σακραμέντο, είναι αυτή που αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Οι αρχές προειδοποίησαν για κατολισθήσεις και πλημμύρες, ενώ τόνισαν ότι η καταιγίδα αυτή μπορεί να προκαλέσει νεκρούς. Οι πρώτες επιπτώσεις της έγιναν αισθητές χθες Τετάρτη το απόγευμα: περισσότερα από 60.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με τον ιστότοπο PowerOutage, ενώ περισσότερες από 80 πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο του Σαν Φρανσίσκο ακυρώθηκαν. Σε κάποιες κομητείες της περιοχής (το Μεντοσίνο, τη Σάντα Κρουζ και τη Σάντα Κλάρα) δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία, ενώ ξεριζώθηκαν δέντρα και σημειώθηκαν κατολισθήσεις. Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) προέβλεψε ότι η ταχύτητα των ανέμων ενδέχεται να φτάσει τα 110 χιλιόμετρα την ώρα και να σημειωθούν έντονες βροχοπτώσεις, με το ύψος βροχής στον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο να αναμένεται να φτάσει τα 10 εκατοστά, ενώ η χιονόπτωση στα βουνά της Σιέρα Νεβάδα να ξεπεράσει το ένα μέτρο.

CALIFORNIA STORM: Check out some of these wind gusts coming in from this bomb cyclone. In the mountains SW of Reno, there were reports of over 100 mph gusts! Lots of rain/snow also happening for many. @wralweather #cawx #weather #wxtwitter pic.twitter.com/KhsSWEypd1

— WRAL Anthony Baglione (@wx_anthony) January 5, 2023