Κίνα κορονοϊός – νεκροί: Aυτοσχέδιες καύσεις σε δρόμους και πλατείες

Η έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού στην Κίνα που είχε ως αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να καταλήξουν με επακόλουθο να «φρακάρουν» τα νεκροτομεία, τα γραφεία τελετών καθώς και τα κρεματόρια. Έτσι λοιπόν πολλοί συγγενείς θυμάτων αποφάσισαν να καίνε τους δικούς τους ανθρώπους στη μέση του δρόμου.

Όπως σημειώνει σε δημοσίευμά της η Daily Mail η έξαρση κρουσμάτων σημειώθηκε από τη στιγμή που η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε να βάλει τέλος στην εφαρμογή της πολιτικής των μηδενικών κρουσμάτων Covid. Ωστόσο οι άνθρωποι που κατέληξαν από επιπλοκές του Covid να συγκεντρώνονται στα νεκροτομεία των νοσοκομείων ενώ και τα κρεματόρια επωφελήθηκαν από αυτή την κατάσταση και κάνουν «χρυσές» δουλειές καθώς έχουν ανεβάσει κατακόρυφα τις τιμές για τις υπηρεσίες που προσφέρουν.

Οι συγγενείς των θυμάτων, όπως φαίνεται και σε εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα social media προχωρούν σε αυτοσχέδιες καύσεις των δικών τους ανθρώπων ακόμα και σε πάρκα και πλατείες. Σε ένα από τα πλάνα, φαίνεται ένα ξύλινο φέρετρο στο πλάι ενός δρόμου να έχει τυλιχτεί στη φωτιά ενώ σε ένα άλλο βίντεο, κάτοικοι της Σαγκάης στέκονται μέσα σε ένα πάρκινγκ και κοιτούν να πραγματοποιείται μία αυτοσχέδια καύση νεκρού. Και στα δύο βίντεο οι σοροί είναι τυλιγμένοι με σεντόνια ενώ έχει σχεδιαστεί το περίγραμμά τους με μία κιμωλία. Σύμφωνα με ειδικούς η Κίνα τους επόμενους μήνες θα βρίσκεται αντιμέτωπη με ακόμα 2,1 εκατ. θανάτους. Και όλα αυτά την ώρα που ο ισχυρισμός της κυβέρνησης Σι είναι ότι έχουν καταγραφεί μόλις 5.000 θάνατοι από τότε που μπήκε τέλος στην πολιτική της «μηδενικής COVID».

China is ‘under-representing’ the true number of coronavirus deaths https://t.co/MXKkI4MUL6

— Daily Mail Online (@MailOnline) January 4, 2023