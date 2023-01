Μαρτίνα Ναρβατίλοβα καρκίνος: Η σύζυγος “βράχος”, η μητρότητα και ο αγώνας που ξεκινά

Η Μαρτίνα Ναρβατίλοβα ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος της χτύπησε την πόρτα αλλά εκείνη με δύναμη και σθένος επιμένει ότι «δεν έχει τελειώσει ακόμα». Είναι αποφασισμένη να δώσει σκληρή μάχη και στα δύο μέτωπα του καρκίνου στον λαιμό και τον μαστό. Η 66χρονη τενίστρια ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για την υποστήριξη που της έχουν δείξει και αποκάλυψε ότι την έχουν κατακλύσει αμέτρητα μηνύματα για ταχεία ανάρρωση. Η ίδια έγραψε στο Twitter: «Περιττό να πω ότι το τηλέφωνό μου και το Τwitter έχουν σπάσει, οπότε θα πω ξανά- σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας και δεν έχω τελειώσει ακόμα».

Το νέο tweet έρχεται την ώρα που η Ναβρατίλοβα, η μεγαλύτερη πρωταθλήτρια του Wimbledon στο μονό, ανακοίνωσε ότι οι γιατροί διέγνωσαν ότι πάσχει από δύο μορφές καρκίνου, όταν εκείνη ανακάλυψε ένα διογκωμένο λεμφαδένα στο λαιμό της τον περασμένο Νοέμβριο. Η σταρ του τένις, η οποία έκανε ρεκόρ κερδίζοντας το τουρνουά εννέα φορές, δήλωσε ότι το «διπλό χτύπημα είναι σοβαρό, αλλά διορθώνεται». Μετά την αποκάλυψή της, η πρώην Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του τένις, Μπίλι Τζιν Κινγκ μοιράστηκε τη συμπαράστασή της στην πρώην συναθλήτριά της. Έγραψε στο Twitter: «Η Μαρτίνα είναι τόσο γενναία όσο και δυνατή. Έχει ξαναδώσει αυτή τη μάχη και είναι στις σκέψεις και τις προσευχές μας».

— Martina Navratilova (@Martina) January 2, 2023