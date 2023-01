Ρονάλντο – Αφρική: Το Twitter τρολάρει τον σταρ για τη γκάφα

Όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης παρακολουθεί τα τελευταία 24ωρα τις εξελίξεις μετά τη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ από τη Σαουδική Αραβία με μια συμφωνία που τον έχει καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή στην ιστορία του αθλήματος. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου παρακολουθήσε σε ζωντανή μετάδοση την παρουσίαση του CR7 το απόγευμα της Τρίτης (3/1) με τον ίδιο να τροφοδοτεί τους λογαριασμούς του στα social media με όλα τα βήματα μέχρι να φτάσει στο σημείο να εμφανιστεί στο γήπεδο της ομάδας από τη Σαουδική Αραβία με την κίτρινη-μπλε φανέλα της Αλ Νασρ.

Ronaldo referred to Saudi Arabia as South Africa in first media interview at his new club😂😂 pic.twitter.com/yKLYibvyND — Mathias Ssemanda (@MathiasSsemanda) January 3, 2023

Ο ίδιος ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δυστυχώς, για τον ίδιο δεν απέφυγε την γκάφα καθώς σε κάποια στιγμή των δηλώσεών του μπέρδεψε τη Σαουδική Αραβία (Saudi Arabia) με την Νότια Αφρική (South Africa).

«Δεν είναι το τέλος της καριέρας μου να έρθω στη South Africa (μτφ. Νότια Αφρική) και για να είμαι ειλικρινής δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος για την επιλογή μου αυτή» είπε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος σούπερ-σταρ.

Patiently waiting for Ronaldo to arrive like… 😜

You're very welcome in South Africa anytime! 👌🏾🇿🇦⚽ 🎥 Moses Mabhida pic.twitter.com/sJvkyq9r13 — South African Tourism (@southafricauk) January 4, 2023

Saudi Arabia really just paid Cristiano Ronaldo $200m to say he's excited to play in 'South Africa' 😂😭 pic.twitter.com/wGegzyphE5 — JAKE BUCKLEY 🇦🇺 (@TheMasterBucks) January 3, 2023

The 🐐 Cristiano Ronaldo says hi from South Africa. pic.twitter.com/6Ik02OHyw2 — Iam_WhizRauf🥳 (@Iam_WhizRauf) January 4, 2023

After getting paid $200M from Saudi Arabia, Cristiano Ronaldo just said he's excited to play for “South Africa” 😊 pic.twitter.com/TTXbtbCADa — Biografrica (@biografrica) January 3, 2023

Όπως ήταν αναμενόμενο όλοι όσοι αγαπούν να μισούν τον Κριστιάνο Ρονάλντο βρήκαν την ευκαιρία να τον «καρφώσουν» με αναρτήσεις στα social media, με το μοτίβο να κινείται στη λογική ότι πήρε τόσα χρήματα από την Αλ Νασρ για να μιλήσει τελικά για την… Νότια Αφρική σε μια συνέντευξη τύπου που όλοι περίμεναν.