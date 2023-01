Μέσι – Παρίσι: O Aργεντίνος ποδοσφαιριστής επέστρεψε στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν

Ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής με την Αργεντινή, επέστρεψε χθες στο Παρίσι για να ενταχθεί ξανά στις προπονήσεις της Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο διάσημος άσος μαζί με τη γυναίκα του, Αντονέλα, και τα τρία παιδιά του, Ματέο, Τιάγκο και Τσίρα, αναχώρησε από το Ροζάριο με ιδιωτικό τζετ και έφθασε χθες βράδυ στο αεροδρόμιο του Παρισιού, ενώ σήμερα πήγε στο προπονητικό κέντρο για επιστρέψει στις προπονήσεις των πρωταθλητών Γαλλίας. Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ ο Μέσι, ο οποίος θ’ ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα και από την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί στη διάθεση του Κριστόφ Γκαλτιέ, γνώρισε την αποθέωση από τους συμπαίκτες του για την κατάκτηση του Μουντιάλ.

Leo Messi is back at the Training Center this morning after winning the World Cup! ❤️#BravoLeo pic.twitter.com/La2mOfcDor

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 4, 2023