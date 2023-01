Τζέρεμι Ρένερ – ατύχημα: Ο Μάρκ Ράφαλο ζητά από τους θαυμαστές του, να προσευχηθούν για τον «αδελφό» του

Ο Μάρκ Ράφαλο ζητά από τους θαυμαστές του, να προσευχηθούν για τον συμπρωταγωνιστή και καλό του φίλο Τζέρεμι Ρένερ, ο οποιός αυτή τη στιγμή, νοσηλεύεται ύστερα από το ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό μηχάνημα του, το οποίο τον παρέσυρε.

O Ρένερ βρίσκεται στην εντατική και θα υποβληθεί σε δεύτερη χειρουργική επέμβαση, για να αντιμετωπιστούν τα «εκτεταμένα τραύματά του». Ο ηθοποιός της Marvel υπέστη αμβλύ θωρακικό τραύμα και ορθοπεδικές κακώσεις, αφού τον παρέσυρε το εκχιονιστικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε για να απομακρύνει το χιόνι από τον δρόμο του.

Ο 51χρονος ηθοποιός, υποβλήθηκε στην πρώτη χειρουργική επέμβαση τη Δευτέρα. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες θα χρειαστούν και άλλες επεμβάσεις και ο δρόμος της αποκατάστασης θα είναι μακρύς. Ο Ράφαλο, ο οποίος αποκαλεί τον Ρένερ αδελφό, έστειλε μέσω Instagram ένα μήνυμα στον αγαπημένο του συμπρωταγωνιστή και φίλο. «Προσευχές για τον αδελφό μας για πλήρη και γρήγορη ανάρρωση. Παρακαλώ στείλτε τη θεραπευτική καλοσύνη με τον τρόπο σας» σημείωσε ο Χολιγουντιανός ηθοποιός που στη Marvel ενσαρκώνει τον Χαλκ.

Ο Μαρκ Ράφαλο και ο Τζέρεμι Ρένερ εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε μια ταινία μαζί το 2012 κατά τη διάρκεια της πρώτης ταινίας «Avengers».

Mark Ruffalo asks fans to pray for his Avengers ‘brother’ Jeremy Renner https://t.co/7Sb1c2PWls

— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 3, 2023