Βόμβα εξερράγη πίσω από Γάλλο ρεπόρτερ στην Ουκρανία σε live μετάδοση

Στιγμές τρόμου βίωσε ένας Γάλλος ρεπόρτερ στην Ουκρανία, καθώς την ώρα που επρόκειτο να βγει ζωντανά σε εκπομπή έγινε πίσω του μια μεγάλη έκρηξη. Σύμφωνα με το πρακτορείο NEXTA, που δημοσιεύει το σχετικό βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter, το περιστατικό συνέβη στο Κραματόρσκ. Στο μεταξύ, έπειτα από αρκετές ημέρες επιθέσεων με ρωσικά UAVs-καμικάζι εναντίον ουκρανικών πόλεων, ιδίως εναντίον του Κιέβου, συστοιχίες αντιαεροπορικής άμυνας στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία τον Μάρτιο του 2014, ενεργοποιήθηκαν για να αναχαιτίσουν ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τη Δευτέρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Δύο ουκρανικά UAVs καταρρίφθηκαν στους αιθέρες της Σεβαστούπολης, στρατηγικής σημασίας ναυτικής βάσης, διευκρίνισε το TASS. «Οι αντιαεροπορικές άμυνές μας συνεχίζουν να απωθούν επιθέσεις», δήλωσε ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης Μιχαήλ Ραζβαζάγεφ.

A missile exploded a few dozen meters from a #French journalist who was in #Kramatorsk.

Video: TMC pic.twitter.com/A4Z9Uy38Ge

— NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2023