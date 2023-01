Κίνα κορονοϊός – μεταλλάξεις: Θρίλερ με τον αριθμό θανάτων και κρουσμάτων Covid

Στην παραδοχή πως η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού και των θανάτων, προχώρησαν οι αρχές της Κίνας. Την ίδια ώρα βίντεο που κυκλοφορούν στα social media δείχνουν αίθουσες νοσοκομείων γεμάτες με ασθενείς σε ράντζα και φορεία. Μάλιστα, ένας γιατρός δήλωσε πως το 70% περίπου των 25 εκατομμυρίων κατοίκων της Σανγκάης, πιθανότατα έχει ήδη μολυνθεί με κορωνοϊό. Κι όλα αυτά, μετά τον αιφνίδιο τερματισμό της σκληρής προσέγγισης του Πεκίνου για τον «μηδενικό Covid» τον περασμένο μήνα, που είχε ως αποτέλεσμα να γεμίσουν τα νοσοκομεία και τα κρεματόρια.

Σε μια σπάνια παραδοχή, αξιωματούχοι του υπουργείου Υγείας δήλωσαν στην κρατική τηλεόραση πως η χώρα βλέπει μια αύξηση «των κρίσιμων περιστατικών ή των θανάτων», φροντίζοντας ωστόσο να υποβαθμίσουν την κατάσταση, τονίζοντας πως η αύξηση αυτή είναι σύμφωνη με άλλες χώρες. Παράλληλα, το Πεκίνο επέκρινε τα κράτη που απαιτούν πλέον από τους Κινέζους επιβάτες να επιδεικνύουν αρνητικό τεστ κορωνοϊού πριν από την είσοδό τους, προειδοποιώντας πως θα μπορούσε να λάβει «αντίμετρα» ως απάντηση.

Χθες, ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, παραδέχθηκε τελικά τα λάθη της δρακόντειας πολιτικής του για την «μηδενική Covid», η οποία απέτυχε να περιορίσει τον ιό και προκάλεσε τις πρώτες εκτεταμένες μαζικές διαμαρτυρίες της χώρας εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος αναγνώρισε «πρωτοφανείς δυσκολίες και προκλήσεις» στην ομιλία του την παραμονή της Πρωτοχρονιάς προς το έθνος και δήλωσε ότι ήταν «φυσικό» τα σκληρά μέτρα που έλαβε να συναντήσουν αντίσταση. Με την άρση των περιοριστικών μέτρων όμως, ήρθε και η αύξηση των κρουσμάτων. Τις πρώτες 20 ημέρες του Δεκεμβρίου, η κορυφαία υγειονομική αρχή της κυβέρνησης εκτιμά ότι 248 εκατομμύρια άνθρωποι – που αντιστοιχούν στο 18% του πληθυσμού – προσβλήθηκαν από κορωνοϊό. Βέβαια, η Κίνα υποστηρίζει ότι περίπου 5.000 πολίτες της έχουν πεθάνει από κορωνοϊό από τότε που ξέσπασε στα τέλη του 2019. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε άλλα με κάποιους να εκτιμούν πως θα μπορούσε η χώρα να έχει και 9.000 θανάτους της ημέρα.

2023 Jan 01 shows the overcrowding in #China #Shanghai #hospital

China has a Huge Population and so an equally large number of elderly folks .

Despite many videos of people going out into malls and visiting tourist spots, the deaths numbers will remain high.#中国 #上海 #医院 pic.twitter.com/LO50O4cW8o

— atomic .. ⚛️ half-life ☢️ stage ..😅 (@Pen1900) January 3, 2023