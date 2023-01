Εκτέλεση τράνς – ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ιστορία της Άμπερ Μακλάφλιν

Μια τρανς γυναίκα πρόκειται να εκτελεστεί, για πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ. Αν ο κυβερνήτης του Μιζούρι δεν χορηγήσει χάρη, η Άμπερ Μακλάφλιν θα υποστεί τις συνέπειες με θανατηφόρο ένεση για τη δολοφονία μιας πρώην συντρόφου της το 2003 και θα περάσει στην Ιστορία ως το πρώτο τρανς άτομο που εκτελείται έπειτα από καταδίκη σε θανατική ποινή. Πριν από τη μετάβαση, η 49χρονη -τότε άνδρας- ήταν σε σχέση με τη φίλη της, Μπέβερλι Γκέντερ. Αλλά όταν η σχέση αυτή έγινε τοξική, σύμφωνα με τα δικαστικά αρχεία, η Μακλάφλιν άρχισε να καταδιώκει την Γκέντερ πηγαίνοντας ακόμα και στο γραφείο όπου εργαζόταν και μερικές φορές κρυβόταν μέσα, σκοτώνοντάς την τον Νοέμβριο του 2003.

Οι γείτονες της Γκέντερ κάλεσαν την αστυνομία το βράδυ της 20ής Νοεμβρίου 2003 όταν εκείνη δεν επέστρεψε στο σπίτι της. Οι αστυνομικοί πήγαν στο κτίριο του γραφείου, όπου βρήκαν μια σπασμένη λαβή μαχαιριού κοντά στο αυτοκίνητό της και ίχνη αίματος. Μία μέρα αργότερα η Μακλάφλιν -που δεν είχε πραγματοποιήσει ακόμα τη μετάβαση- οδήγησε την αστυνομία σε μια τοποθεσία κοντά στον ποταμό Μισισιπή στο Σεντ Λούις, όπου είχε πεταχτεί το πτώμα. Κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού το 2006 και καταδικάστηκε σε θάνατο. Ένα δικαστήριο το 2016 διέταξε νέα ακρόαση για την καταδίκη της, αλλά ένα ομοσπονδιακό εφετείο επανέφερε τη θανατική ποινή το 2021.

Activists and Democratic lawmakers are rallying to stop the scheduled execution of a trans-identified male inmate convicted of brutally raping and murdering his ex-girlfriend.

Scott “Amber” McLaughlin also sexually assaulted a 14-year-old girl.https://t.co/2anzBfgVmn

