Φόβος για νέες παραλλαγές του κορονοϊού από την Κίνα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσέφερε στην Κίνα δωρεάν εμβόλια κατά της COVID-19 για να τη βοηθήσει να θέσει υπό έλεγχο το τρέχον ξέσπασμα της πανδημίας του νέου κορονοϊού, αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times. Η πρωτοβουλία εγγράφεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της επιτρόπου Υγείας Στέλλας Κυριακίδου για να υπάρξει ενιαία ευρωπαϊκή αντίδραση στο μαζικό κύμα μολύνσεων από τον SARS-CoV-2 μετά την απόφαση που πήραν οι κινεζικές αρχές να τερματίσουν απότομα την πολιτική «zero COVID», σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, που επικαλείται αξιωματούχους της Κομισιόν οι οποίοι τής μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

«Η επίτροπος Κυριακίδου ήρθε σε επαφή με κινέζους αξιωματούχους για να προσφέρει αλληλεγγύη, υποστήριξη, εμπειρογνωμοσύνη και δωρεές εμβολίων ειδικά προσαρμοσμένων για την αντιμετώπιση παραλλαγών» του ιού, εξήγησε ευρωπαίος αξιωματούχος στη Financial Times, όπως αναμεταδίδουν Reuters και Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

