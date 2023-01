Ρονάλντο – Αλ Νασρ: Ο πορτογάλος σταρ πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο από το βράδυ της Δευτέρας (2/1) βρίσκεται στο Ριάντ για να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής του στην Αλ Νασρ και να πιάσει δουλειά στη νέα του ομάδα. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ το μεσημέρι της Τρίτης (3/1) πέρασε με επιτυχία το δεύτερο μέρος των ιατρικών του εξετάσεων και ανέβασε και σχετικό story στον λογαριασμό του στο Instagram.

Πλέον απομένει μόνο η παρουσίαση του CR7, η οποία είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:00 ώρα Ελλάδας στο «Mρσουλ Παρκ», μπροστά σε 30.000 θεατές, με το event να αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο ώρες.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφθασε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας για να παρουσιαστεί από τη νέα του ομάδα, την Αλ Νασρ και η υποδοχή του είχε την αναμενόμενη… χλιδή. Φθάνοντας στο αεροδρόμιο με ιδιωτικό τζετ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο κατέβηκε το κόκκινο χαλί και αφού αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους κατά την έξοδο, ανέβηκε σε ένα υπερπολιτελές τζιπ για να μεταφερθεί στο ξενοδοχείο, μαζί με την Τζορτζίνα Ροντρίγκες και τα παιδιά του.

Στην πόλη υπήρχαν μάλιστα και διαφημιστικές πινακίδες που του εύχονταν για την άφιξή του στη Σαουδική Αραβία, όπου αναμένεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ατραξιόν τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Cristiano Ronaldo is ready 🔥🔥🔥

Medical done and dusted; Saudi Arabian league set to unveil it’s latest acquisition.

Ronaldo set to touch the league in a different dimension. pic.twitter.com/z72mz30Ac9

— Robert Olimene (Pahpie’s Sportscene🇳🇬) (@Robert_DMaverik) January 3, 2023