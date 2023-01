Ουρές για τη φανέλα του Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία – Πόσα λεφτά έχει βγάλει ήδη η νέα του ομάδα

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ακόμη δεν έχει παρουσιαστεί επισήμως από τη νέα του ομάδα την Αλ Νασρ και η μεταγραφή του ήδη της έχει αποφέρει μεγάλα έσοδα. Βέβαια, όχι τόσα που να πλησιάζει την απόσβεση του συμβολαίου «μαμούθ» των 500 εκατομμυρίων ευρώ ως το 2025. Ωστόσο, μεταξύ του πανζουρλισμού που επικρατεί για τις φανέλες του και τα εισιτήρια για την παρουσίασή του, έχει βάλει πολλές χιλιάδες ευρώ στα ταμεία της και το ποσό θα αυξηθεί καθώς ο αντίκτυπος της στα social media έχει… εκτοξευθεί με την απόκτηση του «CR7».

Στην μπουτίκ της Αλ Νασρ, αλλά και στα μεγάλα καταστήματα αθλητικών ειδών του Ριάντ, αλλά και γενικά της Σαουδικής Αραβίας, σχηματίζονται ουρές με τους οπαδούς να θέλουν να αγοράσουν τη φανέλα του Κριστιάνο Ρονάλντο με το νούμερο επτά στην πλάτη. Μάλιστα, ο συνωστισμός είναι τεράστιος καθώς χιλιάδες πηγαίνουν στα διάφορα σημεία ψάχνοντας την εμφάνιση της μεγαλύτερης μεταγραφής που έγινε ποτέ στο ποδόσφαιρο της χώρας.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, η Αλ Νασρ είχε προβλέψει πως η ζήτηση θα ήταν μεγάλη αλλά αυτή έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία των υπευθύνων αφού εκτός από τις εγχώριες παραγγελίες πρέπει να καλύψουν και τις απαιτήσεις του παγκοσμίου fanbase του «CR7» που είναι ενθουσιασμένο με τη μεταγραφή του στην Αλ Νασρ. Ο λόγος; Σ’ ένα πρωτάθλημα πιο εύκολο και μακριά από την ελίτ της Ευρώπης, αλλά όπου τα γκολ μετρούν… κανονικά, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα έχει τη δυνατότητα να καταρρίψει πάμπολλα ρεκόρ και να ενισχύσει το επιχείρημά του για μια θέση στο τραπέζι με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ως τώρα, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, οι υπολογισμοί της Αλ Νασρ και της εταιρίας που της παρέχει αθλητικό εξοπλισμό ήταν για 200.000 εμφανίσεις με το νούμερο «7». Αυτό σημαίνει πως αναμένονται έσοδα περί τα 15 εκατομμύρια ευρώ με δεδομένο πως η φανέλα του πωλείται για 75 ευρώ η καθεμία.

Επιπλέον, έχουν ξεπουλήσει και τα 30.000 εισιτήρια για την παρουσίασή του που διατέθηκαν για περίπου πέντε ευρώ. Οπότε και από εκεί θα βάλει στα ταμεία της 150.000 ευρώ, ενώ ήδη έχει αυξηθεί η ζήτηση από εταιρίες για να γίνουν χορηγοί της ομάδας με το… αζημίωτο και να «καρπωθούν» έτσι την σπουδαία μεταγραφή.

Στο μεταξύ, το ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ένας από τους πιο… εμπορικούς ποδοσφαιριστές στον κόσμο παρόλο που στα 37 του βρίσκεται στη δύση της καριέρας του φαίνεται και από το γεγονός πως αφότου υπέγραψε με την Αλ Νασρ, ο επίσημος λογαριασμός της ομάδας στο Instagram πέρασε από τους 860 χιλιάδες followers στα 5,1 εκατομμύρια μέσα σε δύο ημέρες, ενώ έκτοτε έχει αποκτήσει άλλα δύο εκατομμύρια ως τα 7,1 εκατομμύρια που βρίσκεται επί του παρόντος. Αυτός ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες ημέρες.

O Κριστιάνο Ρονάλντο προσγειώθηκε χθες (2/1) το βράδυ στο Ριάντ ενόψει της παρουσίασής του που θα γίνει σήμερα.

Al-Nassr have gained over 5.1 MILLION followers on Instagram in just two days since announcing the signing of Cristiano Ronaldo 😳📈 pic.twitter.com/egSFVjW4oz

— ESPN FC (@ESPNFC) January 2, 2023