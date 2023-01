Έσπρωξε κοριτσάκι στις ράγες: Συνελήφθη 32χρονη στο Όρεγκον

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη 32χρονη γυναίκα, που έσπρωξε ένα τρίχρονο κορίτσι στις ράγες τρένου στο Όρεγκον των ΗΠΑ, δήλωσε το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας Multnomah. Η Brianna Lace Workman κατηγορείται ότι έσπρωξε το παιδί με το πρόσωπο μπροστά στις ράγες χωρίς «πρόκληση» το βράδυ της Τετάρτης στην πλατφόρμα Gateway Transit Center MAX στο βορειοανατολικό Πόρτλαντ, ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα. Το παιδί προσγειώθηκε με το πρόσωπο στη μεταλλική ράγα και στους βράχους. Διασώθηκε γρήγορα πριν έρθει το τρένο, αλλά είχε έντονο πονοκέφαλο και ένα σημάδι στο μέτωπό του.

Το βίντεο από το περιστατικό, που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του εισαγγελέα, φαίνεται να δείχνει την ύποπτη να σηκώνεται από το σημείο όπου καθόταν σε ένα παγκάκι στην πλατφόρμα και να σπρώχνει χωρίς λόγο το παιδί, το οποίο στεκόταν μπροστά της.

A 32-year-old Brianna Lace Workman arrested for shoving a 3-year-old child onto train tracks. Motives unknown except, Democrat hell-hole of Portland, Oregon. pic.twitter.com/w63DGDdCOL

— 🇺🇸RealRobert🇺🇸 (@Real_RobN) December 31, 2022