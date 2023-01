Άντριου Τέιτ – πίτσα: Τρολάρει ο Έλον Μασκ

Ο Έλον Μασκ χλεύασε τον «τοξικό» influencer Άντριου Τέιτ, αφού νωρίτερα ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Tesla επαίνεσε την Γκρέτα Τούνμπεργκ. «Μερικές φορές είναι απλά καλύτερο να φτιάχνεις πίτσα στο σπίτι», έγραψε το αφεντικό του Twitter σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο δημοφιλής boxer και TikToker, Άντριου Τέιτ συνελήφθη με τον αδερφό του, Τρίσταν στη Ρουμανία, καθώς κατηγορούνται για εμπορία ανθρώπων και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και βιασμό. Προφανώς, ο Έλον Μασκ αναφερόταν στην εικασία ότι, τον 36χρονο Άντριου Τέιτ τον συνέλαβε η αστυνομία να κρύβεται στη Ρουμανία, αφού δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο κρατούσε ένα κουτί πίτσας, από γνωστή αλυσίδα.

Sometimes it’s just better to make pizza at home

Ο Τέιτ έγινε γνωστός στο κοινό, λόγω των μισογυνικών σχολίων του στα βίντεό του. Έχει δηλώσει ακόμα πως «οι γυναίκες που βιάζονται είναι εν μέρει υπεύθυνες για το βιασμό τους και πως ανήκουν σε άνδρες». Ωστόσο, η επίδειξη του πλούτου του και τα προκλητικά του σχόλια είναι και αυτά μέσα στους λόγους, που έχει καταφέρει να γίνει γνωστός σε εκατομμύρια χρήστες του διαδικτύου.

«Έχω 33 αυτοκίνητα», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του, απευθυνόμενος στην Γκρέτα Τούνμπεργκ κι έκανε αναφορά σε μια Bugatti και δύο Ferrari, σημειώνοντας πως αυτό είναι μόνο η αρχή. «Παρακαλώ, δώσε μου το email σου, ώστε να σου στείλω την πλήρη λίστα της συλλογής αυτοκινήτων μου και τις τεράστιες εκπομπές αερίων τους».

I would not be at all surprised if the EU and/or the US government strong-armed Romania into arresting Andrew Tate.

He is a threat to their worldview and they would have no qualms about throwing him in jail on trumped-up charges. pic.twitter.com/XNDJ3F3h2c

— Ben Kew 🐶 (@ben_kew) December 30, 2022