Ρωσία πόλεμος – Σοϊγκού: «Η νίκη είναι αναπόφευκτη» λέει ο υπουργός Άμυνας

Η νίκη της Ρωσίας επί της Ουκρανίας είναι «αναπόφευκτη» τόνισε ο Ρώσος υπουργός Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, που εξήρε τον ηρωισμό των Ρώσων στρατιωτών στη διάρκεια ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματός του για το νέο έτος. Ο Σοϊγκού, ο οποίος έχει δεχτεί σφοδρές επικρίσεις από τις φιλοπολεμικές φωνές στη Ρωσία για τις αποτυχίες του στρατού επί του πεδίου στη διάρκεια του 10μηνου πολέμου, είπε ότι η κατάσταση στα μέτωπα του πολέμου παραμένει «δύσκολη» και επιτέθηκε εναντίον της Ουκρανίας και της Δύσης επειδή προσπαθούν να περιορίσουν τη Ρωσία.

«Υποδεχόμαστε το Νέο Έτος με μια δύσκολη κατάσταση στο στρατιωτικό και πολιτικό πεδίο. Τη στιγμή που υπάρχουν εκείνοι που προσπαθούν να σβήσουν την ένδοξη ιστορία μας και τα σπουδαία επιτεύγματά μας, να γκρεμίσουν τα μνημεία των νικητών του φασισμού, να τοποθετήσουν σε βάθρο τους εγκληματίες πολέμου, να ακυρώσουν και να βεβηλώσουν ό,τι είναι ρωσικό», τόνισε ο υπουργός. Με τις αιματηρές συγκρούσεις να μαίνονται στο πολεμικό μέτωπο των 1.000 χιλιομέτρων και τη Ρωσία να μην έχει επιτύχει εδαφικές νίκες μετά τους πρώτους μήνες του πολέμου, ο Σοϊγκού είπε στους Ρώσους στρατιώτες: «Η νίκη, όπως και το Νέο Έτος, είναι αναπόφευκτη».

