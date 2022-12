Πολούνιν – Πούτιν: Σάλος με τον κορυφαίο χορευτή, ακύρωσαν τις παραστάσεις του

Ένα ιταλικό θέατρο ακύρωσε σήμερα μια παράσταση ενός Ρώσου εξέχοντος χορευτή του Σεργκέι Πολούνιν που έχει τρία τατουάζ στο στήθος και τους ώμους του με το πρόσωπο του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αντιδρώντας έτσι σε διαμαρτυρίες για την προγραμματισμένη εμφάνιση του καλλιτέχνη. Η παράσταση του Σεργκέι Πολούνιν, προγραμματισμένη για τις 28-29 Ιανουαρίου στο θέατρο Αρτσιμπόλντι του Μιλάνου, ακυρώθηκε «λόγω πιεστικής εκστρατείας (εναντίον του) στο διαδίκτυο και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης», ανέφερε η διοίκηση του θεάτρου στον ιστότοπό του.

Ο Πολούνιν αναμενόταν να πρωταγωνιστήσει στο μπαλέτο “Rasputin – Dance Drama”, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το 2019, αλλά είχε αναβληθεί επανειλημμένα λόγω της πανδημίας Covid-19. Το θέατρο τόνισε ότι η ακύρωση των παραστάσεων ήταν μια πράξη «πολιτικής και ηθικής ευθύνης», δεδομένου του «κλίματος εντάσεων και απειλών». Μια εκπρόσωπος είπε ότι το θέατρο δεχόταν “βροχή” από emails καθώς και πολλά μηνύματα με αρνητικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο.

Το Αρτσιμπόλντι, που ανέφερε ότι έλαβε την απόφαση σε συμφωνία με την εταιρεία του καλλιτέχνη, διατύπωσε την κατηγορηματική αντίθεσή του στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι είχε οργανώσει παραστάσεις της ρωσικής ομάδας ακτιβιστών Pussy Riot – διαφωνούντες στην διακυβέρνηση Πούτιν – καθώς και από Ουκρανούς καλλιτέχνες.

Ο Πολούνιν, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του χορού παγκοσμίως και πρώην διευθυντής στο Βασιλικό Μπαλέτο του Λονδίνου, γεννήθηκε στην Ουκρανία, αλλά απέκτησε τη ρωσική υπηκοότητα το 2018. Τον Σεπτέμβριο, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία στο Ουζμπεκιστάν, ερμήνευσε μια χορογραφία φορώντας στρατιωτική στολή τιμώντας πεσόντες Ρώσους στρατιώτες, με τις αρχές του Ουζμπεκιστάν να τον επιπλήττουν, καθώς όπως είπαν ο χορευτής παρέκκλινε από το συμφωνημένο πρόγραμμα.

Ballett dancer and supporter of #Russia's war against #Ukraine, Sergei #Polunin is going to perform at teatro arcimboldi in #Milan (28.01. and 29.01.) and at @kromeriz_castle in #Kroměříž (22.07.) next year. In the announcements, he is listed as a #Ukrainian dancer. pic.twitter.com/5yOZBHa2Iy

— NEXTA (@nexta_tv) December 19, 2022