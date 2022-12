Πελέ κηδεία: Παγκόσμια θλίψη για τον θάνατο του μύθου του ποδοσφαίρου

Ο κόσμος του ποδοσφαίρου θρηνεί από το βράδυ της Πέμπτης 29 Δεκεμβρίου το χαμό μιας από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες του. Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο, γνωστός σε όλο τον κόσμο ως Πελέ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Πέμπτης (29/12) σε ηλικία 82 ετών, έπειτα από τεράστια μάχη με τον καρκίνο, βύθισε στο πένθος όλη τη Βραζιλία, αλλά και τον παγκόσμιο αθλητισμό. Το όνομα του Πελέ υπήρξε επί δεκαετίες σημείο αναφοράς ως το ανώτατο επίπεδο στο οποίο θα μπορούσε να φτάσει κάθε παιδί, κάθε έφηβος, κάθε άνδρας που ονειρευόταν μια λαμπρή ποδοσφαιρική καριέρα.

Δεν ήταν μόνο τα 3 Παγκόσμια Κύπελλα που κατέκτησε, από τα 17 του χρόνια όταν και οδήγησε τη Βραζιλία στην κατάκτηση του Μουντιάλ επί της Σουηδίας το 1958 μέχρι τη μεγάλη παράσταση στο Μουντιάλ του Μεξικό το 1970 – επίτευγμα που μόνος αυτός έχει πετύχει – ούτε το ότι βρίσκεται στο βιβλίο με τα Ρεκόρ Γκίνες για τα 1.279 γκολ που σημείωσε στην καριέρα του σε επίσημους και φιλικούς αγώνες, είναι γιατί όσα θαυμαστά έκαναν στους αγωνιστικούς χώρους τους καιρούς που ακολούθησαν ο Κρόιφ, ο Τζορτζ Μπεστ, ο Μαραντόνα, ο Ζιντάν, ο Ροναλντίνιο, ο Μέσι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο, όλα τα είχε κάνει ο Πελέ.

Όπως τεράστιο κεφάλαιο ήταν και για τη χώρα του τη Βραζιλία, η κυβέρνηση της οποίας σε επίσημη ανακοίνωσή της, κήρυξε το βράδυ της Πέμπτης (29/12) τριήμερο εθνικό πένθος για την απώλεια του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε η χώρα, ενώ η Σάντος, η ομάδα στην οποία έλαμψε ως ποδοσφαιριστής, ενημέρωσε επίσημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, πως ο «αποχαιρετισμός» στον σπουδαίο Βραζιλιάνο, μέσω λαϊκού προσκυνήματος, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα (2/1), στο γήπεδό της «Vila Belmiro» πριν ταφεί την Τρίτη (3/1) στο «Μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης», δίπλα στην ακτή του Σάο Πάολο, σε εκδήλωση στην οποία θα δώσουν το «παρών» μόνο τα μέλη της οικογένειας του Πελέ.

Ο «βασιλιάς» ήταν παγκοσμίως γνωστός και απολάμβανε καθολικής εκτίμησης τόσο στο χώρο του αθλητισμού, όσο και του πολιτισμού και της πολιτικής. Με το που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Πελέ το διαδίκτυο κατακλίστηκε από μηνύματα αποχαιρετισμού προς τον θρύλο του ποδοσφαίρου.

Η οικογένεια του Πελέ, ζήτησε από τη διοίκηση της Σάντος να μεταφερθεί η σορός του «βασιλιά» του παγκόσμιου ποδοσφαίρου στο «Vila Belmiro», την έδρα της βραζιλιάνικης ομάδας όπου μεγαλούργησε ως ποδοσφαιριστής ο θρυλικός άσος. Η Σάντος, η ομάδα στην οποία έλαμψε ως ποδοσφαιριστής ο θρυλικός Πελέ, ενημέρωσε επίσημα λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (29/12), πως ο «αποχαιρετισμός» στον σπουδαίο Βραζιλιάνο, μέσω λαϊκού προσκυνήματος, θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Δευτέρα (2/1), στο γήπεδό της «Vila Belmiro».

Σύμφωνα με τον σύλλογο, το φέρετρο του Πελέ θα τοποθετηθεί στο κέντρο του γηπέδου και ο χώρος θα ανοίξει για το κοινό στις 10 το πρωί της Δευτέρας (2/1). Το λαϊκό προσκύνημα θα διαρκέσει μέχρι τις 10 το βράδυ της Τρίτης (3/1). Μετά την τελετή, θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στους δρόμους του Σάντος, που θα περάσει απ’ το κανάλι 6, όπου μένει η Ντόνα Σελέστε, η μητέρα του Πελέ. Η σορός του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή που ανέδειξε το ποδόσφαιρο της Βραζιλίας, θα ταφεί στο «Μνημείο της Οικουμενικής Νεκρόπολης», δίπλα στην ακτή του Σάο Πάολο, σε εκδήλωση στην οποία θα δώσουν το «παρών» μόνο τα μέλη της οικογένειας του Πελέ. Η πρόσβαση του κοινού για το λαϊκό προσκύνημα στο στάδιο θα γίνεται στις θύρες 2 και 3 και η έξοδος θα γίνεται από τις θύρες 7 και 8. Οι αρχές θα εισέλθουν για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Πελέ από τη θύρα 10.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα Ντα Σίλβα, με ανάρτηση του στα social media αποχαιρέτησε τον Πελέ, σημειώνοντας ότι είχε το προνόμιο που δεν έχουν οι νεότεροι Βραζιλιάνοι:«είδα τον Πελέ να παίζει ζωντανά στο Pacaembu και στο Morumbi. Να μην παίζει. Είδα τον Πελέ να δίνει παράσταση. Γιατί όταν έπαιρνε την μπάλα έκανε πάντα κάτι ξεχωριστό, το οποίο συχνά κατέληγε στο γκολ». Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Λούλα, ο Πελέ «πήγε να παίξει στον παράδεισο με τον Κουτίνιο, τον μεγάλο συνεργάτη του στη Σάντος. Τώρα έχει τη συντροφιά τόσων αιώνιων αστέρων: Ντίντι, Γκαρρίντσα, Νίλτον Σάντος, Σόκρατες, Μαραντόνα… Άφησε μια βεβαιότητα: δεν έχει υπάρξει ποτέ ξανά παίχτης με φανέλα νούμερο 10 σαν κι αυτόν. Ευχαριστώ, Πελέ».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ανάρτησε στο Twitter μια φωτογραφία του στην οποία συνομιλεί με τον «Βασιλιά» του ποδοσφαίρου κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ του 2010 στη Νότια Αφρική και σημειώνει:

«Για ένα άθλημα που φέρνει τον κόσμο τόσο κοντά όσο κανένα άλλο, η άνοδος του Πελέ από το ταπεινό του ξεκίνημα σε θρύλο του ποδοσφαίρου είναι μια ιστορία του τι είναι δυνατό. Σήμερα, οι σκέψεις μου και της Τζίλ η είναι με την οικογένειά του και όλους όσους τον αγάπησαν».

For a sport that brings the world together like no other, Pelé’s rise from humble beginnings to soccer legend is a story of what is possible. Today, Jill and I's thoughts are with his family and all those who loved him. pic.twitter.com/EkDDkqQgLo

Σε ανάρτησή του στο twitter, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, χρησιμοποιώντας γαλλικά αλλά και τα πορτογαλικά έγραψε: «Το παιχνίδι. Ο Βασιλιάς. Η αιωνιότητα».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έγραψε για τον Πελέ: «Εξαιτίας της φλόγας του και της κλάσης του κατάφερε να αφήσει το στίγμα του ακόμα και σε γενιές που δεν είχαν την τύχη να τον δουν να παίζει. Σήμερα όλος ο κόσμος θρηνεί έναν θρύλο που ονομάζεται Πελέ».

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αποχαιρετά τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Πελέ.

«Ήταν και θα είναι ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου. Αντίο Πελέ» έγραψε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, συνοδεύοντας την ανάρτηση του με τη φωτογραφία από τους πανηγυρισμούς του Πελέ μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ στον τελικό με την Ιταλία το 1970 στο Μεξικό.

Σημειώνεται ότι όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, όπου ο θρυλικός Πελέ έδινε τη μάχη του στο νοσοκομείο, η κόρη του και η οικογένειά του δεν έφυγαν στιγμή απ’ το πλευρό του. Λίγο μετά το θάνατό του, το απόγευμα της Πέμπτης (29/12), η κόρη του Κέλι Νασιμέντο ανέβασε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον πατέρα της.

«Ό,τι είμαστε είναι χάρη σε εσένα. Σε αγαπάμε άπειρα. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η Σάντος υπήρξε η μεγάλη αγάπη του Πελέ. Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής έγραψε ιστορία με δύο φανέλες. Της Εθνικής ομάδας της χώρας του και της Σάντος. Δεν την εγκατέλειψε ποτέ και ποτέ δεν έπαιξε στην Ευρώπη για χάρη της. Μαζί της έφτασε και στα 1000 γκολ στην τεράστια καριέρα του.

Για τη Σάντος ο Πελέ είναι ο αιώνιος βασιλιάς της και μετά από τον θάνατο του αρκέστηκε να γράψει στα social media την λέξη «αιώνιος» και να βάλει φωτογραφία το στέμμα του και να τον ευχαριστήσει με ένα βίντεο αφιέρωμα.

Η Σάντος είχε ανακοινώσει πως προσθέτει το στέμμα σε περίοπτη θέση στο σήμα της ομάδας για να τιμήσει τον Πελέ.

Με ένα τρομερό video είπε το δικό της «αντίο» η FIFA στον Πελέ, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του Βραζιλιάνου μύθου. «Πελέ, ο μόνος που κέρδισε τρεις φορές το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένας θρύλος του παιχνιδιού μας. Αναπαύσου εν ειρήνη αιώνιε Βασιλιά». Με μερικές λέξεις η FIFA τα είπε όλα στη λεζάντα του φοβερού και συγκινητικού video, που ετοίμασε στην προσπάθειά της να τιμήσει το μεγαλείο του Βραζιλιάνου, που άφησε την τελευταία του πνοή.

Pelé, the only man to win the #FIFAWorldCup three times.

Η UEFA από την πλευρά της έκανε ένα ξεχωριστό post για τον θρυλικό Πελέ και την ποδοσφαιρική του πορεία που μόνο αμελητέα δεν υπήρξε.

Το tweet της UEFA για τον Θρυλικό Πελέ επισημαίνει: Απόψε ενωνόμαστε όλοι μαζί, όλοι οι φίλαθλοι για να θρηνήσουμε τον Πελέ, τον πρώτο από τους πιο μεγάλους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Ήταν ο πρώτος παγκόσμιος superstar του παιχνιδιού και έπαιξε έναν καθοριστικό ρόλο στο ποδόσφαιρο, την άνοδό του και στο να γίνει το πιο δημοφιλές άθλημα. Αναπαύσου εν ειρήνη Πελέ.

Tonight, we join fans the world over in mourning Pelé, one of football's all-time greatest players.

He was the first global superstar of the game and played a pioneering role in football's rise to become the world's most popular sport.

Rest in peace, Pelé.

— UEFA (@UEFA) December 29, 2022