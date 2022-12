Πότε θα τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία: Οι… Σαμάνοι ξέρουν!

Το τέλος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας διαφαίνεται στον ορίζοντα, εντός του 2023, αν πιστέψει κανείς την πρόβλεψη που έκαναν σήμερα Περουβιανοί σαμάνοι σε καθιερωμένη τελετή σε λόφο της Λίμα, ενόψει της Πρωτοχρονιάς. Φορώντας παραδοσιακές ενδυμασίες των Άνδεων, οι σαμάνοι καλωσόρισαν το νέο έτος με μια τελετή εξαγνισμού, η οποία είχε λουλούδια, θυμίαμα, ένα φίδι και φωτογραφίες των προέδρων της Ουκρανίας και της Ρωσίας. «Η κατάσταση θα εκτονωθεί. Θα έρθει ειρήνη και ηρεμία. Αυτό είδαμε», είπε ο σαμάνος Κλεόφε Σεντάνο, προβλέποντας ειδικότερα την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει εισέλθει ήδη στον δέκατο μήνα της, στοιχίζοντας τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και προκαλώντας ανυπολόγιστες καταστροφές. Οι σαμάνοι του Περού προέβλεψαν επίσης φυσικές καταστροφές τη χρονιά που έρχεται. «Τον επόμενο χρόνο θα γίνει σεισμός, αλλά όχι στην πρωτεύουσα του Περού, σε άλλο μέρος. Αφορά κυρίως το εξωτερικό, στο βόρειο τμήμα της Αμερικής, ενδεχομένως στις ΗΠΑ… Θα υπάρξουν πολλές τραγωδίες, κυρίως κλιματικές», είπε ο Γουάλτερ Αλαρκόν.

Ukraine's Zelensky, Russia's Putin, along with footballer Pelé and more, star in Peruvian shamans’ predictions at at a New Year's ritual. pic.twitter.com/JonFQrgDg9

— First Edition (@FirstEdition) December 28, 2022