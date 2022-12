Πελέ πέθανε: Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Σύμφωνα με το Associated Press, ο θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου Πελέ πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Στη συνέχεια, ο ατζέντης του Τζο Φράγκα επιβεβαίωσε την είδηση. Ο Πελέ νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Σάο Πάολο «Άλμπερτ Άινσταϊν» με καρκίνο για έναν μήνα, χάνοντας τελικά τη μάχη για τη ζωή. Υπενθυμίζεται, ότι η Σάντος πρόσθεσε ένα στέμμα στο σήμα της προς τιμήν του «βασιλιά» του ποδοσφαίρου.

Ο Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο (πορτογαλικά: Edson Arantes do Nascimento, γεννήθηκε 23 Οκτωβρίου 1940) γνωστός ως Πελέ (πορτογαλικά: Pelé), είναι Βραζιλιάνος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής. Έχει αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών από τη FIFA και τη Δ.Ο.Ε. και ευρέως θεωρείται ως ο μεγαλύτερος στην ιστορία του αθλήματος. Γνωστός και ως ο «Βασιλιάς του Ποδοσφαίρου», κατέχει επίσης τον τίτλο «Αθλητής του Αιώνα» από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.

Brazilian legend Pelé has passed away at 82, one of the greatest of all time who changed the game.

A man with a god-given talent, one of the names who will remain forever in the memory.

All thoughts with the family.

RIP, legend 🕊️ pic.twitter.com/xxndio7gmM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 29, 2022