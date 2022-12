Ουκρανός μεγιστάνας – σύλληψη: Χειροπέδες στον δισεκατομμυριούχο Κονσταντίν Ζιβάγκο

Ο Κονσταντίν Ζιβάγκο, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της ουκρανικής εταιρείας παραγωγής σιδήρου Ferrexpo Plc, συνελήφθη στις γαλλικές Άλπεις ως ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος και υπεξαίρεση κεφαλαίων που συνδέονται με την επιχείρησή του. Συγκεκριμένα, ο Ζιβάγκο συνελήφθη την Τρίτη σε ξενοδοχείο στο πολυτελές γαλλικό χιονοδρομικό θέρετρο Κουρσεβέλ από τη γαλλική αστυνομία, ανέφερε την Τετάρτη σε ανακοίνωσή του το ουκρανικό Κρατικό Γραφείο Ερευνών. Το «απαραίτητο πακέτο εγγράφων για την έκδοσή του από τη Γαλλία στην Ουκρανία ετοιμάζεται», ανέφερε η ανακοίνωση.

Το συγκεκριμένο πρόσωπο έχει συμπεριληφθεί από την Ουκρανία στη λίστα διεθνών καταζητούμενων από το 2019. Σύμφωνα με έναν δικαστή, με τον οποίο επικοινώνησε το πρακτορείο Bloomberg, ένα εφετείο στο Chambery θα αποφανθεί για το αίτημα έκδοσης, ενώ ο Ζιβάγκο αναμένεται να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Η Finance & Credit JSC, ουκρανική τράπεζα που ανήκει στον Ζιβάγκο, κηρύχθηκε αφερέγγυα από την Κεντρική Τράπεζα το 2015, ενώ σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι 113 εκατομμύρια δολάρια είχαν αφαιρεθεί και μεταφερθεί σε ξένες εταιρείες, ιδιοκτησίας του Ουκρανού μεγιστάνα, σύμφωνα με το Κρατικό Γραφείο Ερευνών.

