Ειρηνευτικό σχέδιο Ζελένσκι – Ρωσία: «Όχι» Πούτιν στην Ουκρανία

Το Κρεμλίνο απέρριψε σήμερα το ειρηνευτικό σχέδιο 10 σημείων του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αιτιολογώντας την απόφαση, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Δεν μπορεί να υπάρξει ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία που δεν λαμβάνει υπόψη σημερινές πραγματικότητες όσον αφορά τη ρωσική επικράτεια, με την εισδοχή τεσσάρων περιοχών στη Ρωσία. Σχέδια που δεν λαμβάνουν υπόψη αυτές τις πραγματικότητες δεν μπορούν να είναι ειρηνικά». Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία ανακήρυξε τις περιοχές Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια τμήματα της επικράτειάς της τον Σεπτέμβριο έπειτα από δημοψηφίσματα που καταδικάστηκαν από την Ουκρανία και δυτικές χώρες.

Η Ρωσία δεν ασκεί πλήρη έλεγχο σε καμία από τις τέσσερις περιοχές. Ο πρόεδρος Ζελένσκι προωθεί το αποτελούμενο από 10 σημεία ειρηνευτικό σχέδιό του το οποίο ανακοίνωσε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο, συζητώντας το με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν μεταξύ άλλων, και καλώντας τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας να διεξαγάγουν μια Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη με βάση αυτό. Το σχέδιο προβλέπει την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από διεθνώς αναγνωρισμένο έδαφος της Ουκρανίας, κάτι που θα σήμαινε πως η Ρωσία θα εγκατέλειπε τόσο τις τέσσερις περιοχές τις οποίες λέει ότι έχει προσαρτήσει όσο και την Κριμαία, την οποία κατέλαβε το 2014.

