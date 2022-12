Χιονοθύελλα στην Αμερική – κυκλώνας βόμβα: Δραματική αύξηση των νεκρών από την κακοκαιρία

Δραματική αύξηση των νεκρών στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία «κυκλώνας βόμβα» καταγράφεται τις τελευταίες μέρες. Τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωής τους από την πρωτοφανή κακοκαιρία με τις πολικές θερμοκρασίες και τις χιονοκαταιγίδες και τους φόβους για αύξηση της μαύρου απολογισμού να εντείνονται. Στο Μπάφαλο, το χιόνι έφθασε τα 127 εκατοστά και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πηγαίνουν από «αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο» αναζητώντας επιζώντες. Στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, οι αρχές περιέγραψαν άγριες συνθήκες, ιδίως στο Μπάφαλο, το οποίο και χτυπούν πολύωρες χιονοκαταιγίδες. Άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πλήθος αιτιών εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών, όπως μια γυναίκα από το Ουισκόνσιν που έπεσε στην παγωμένη επιφάνεια ποταμού.

Στην κομητεία του Νιαγάρα της Νέας Υόρκης, ένας 27χρονος άνδρας υπέστη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα αφού το χιόνι μπλόκαρε την καυστήρα του, στο Οχάιο, ένας εργαζόμενος σε εταιρεία κοινής ωφέλειας έπαθε ηλεκτροπληξία, ενώ στο Κάνσας σημειώθηκε μια θανατηφόρα πυρκαγιά σε καταυλισμό αστέγων. Ένα κλαδί που έπεσε σκότωσε έναν κάτοικο του Βερμόντ, ενώ τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα στο Μιζούρι, το Κεντάκι και την Οκλαχόμα. Κάποιοι πέθαναν από καρδιακή καταπόνηση ενώ φτυάριζαν χιόνι, άλλοι καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης δεν έφθασαν εγκαίρως.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι έως και 30 εκατοστά χιόνι μπορεί να πέσουν ακόμη σε κάποιες περιοχές. Ο δήμαρχος του Μπάφαλο Μπάιρον Μπράουν περιέγραψε το τραγικό έργο της ανάσυρσης των θυμάτων της χιονοκαταιγίδας από τα αυτοκίνητα, τα σπίτια και τους δρόμους. «Οι αστυνομικοί μας είναι άνθρωποι. Είναι οδυνηρό να βρίσκεις μέλη της κοινότητάς σου νεκρούς», δήλωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι τα θύματα της χιονοθύελλας «προσπαθούσαν να περπατήσουν κατά τη διάρκεια της καταιγίδας, αποπροσανατολίστηκαν και πέθαναν στο δρόμο». Τουλάχιστον 60 ζωές έχουν χαθεί σε περιστατικά που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τον απολογισμό του NBC News.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της κομητείας Erie, Mark Poloncarz, περιέγραψε τη χιονοθύελλα ως «τη χειρότερη καταιγίδα πιθανώς στη ζωή μας», προειδοποιώντας ότι «αυτό δεν είναι ακόμη το τέλος», εκφράζοντας δηλαδή φόβους ότι ο εφιάλτης θα συνεχιστεί. «Είχαμε τόσους πολλούς νεκρούς που διάφορα νοσοκομεία είναι γεμάτα και πρέπει απλώς να γίνουν νεκροτομές για να διευκρινιστεί αν τα άτομα πέθαναν από λόγους που σχετίζονται με τη χιονοθύελλα». Ορισμένοι άνθρωποι, σημείωσε, έμειναν αποκλεισμένοι στα αυτοκίνητά τους για περισσότερες από δύο ημέρες. «Είναι απλώς μια φρικτή κατάσταση, μπορούμε να δούμε κατά κάποιο τρόπο το φως στην άκρη του τούνελ. Αλλά δεν έχουμε τελειώσει ακόμη» δήλωσε σήμερα.

Ο κ. Poloncarz έγραψε στο Twitter ότι 14 άνθρωποι στην κομητεία πέθαναν από έκθεση στην κακοκαιρία, τρεις άνθρωποι βρέθηκαν στα οχήματά τους, τέσσερις δεν είχαν θέρμανση, τρεις από καρδιακά επεισόδια από φτυάρισμα του χιονιού και τρεις άνθρωποι απεβίωσαν μετά από καθυστέρηση των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ. Οι δρόμοι παρέμειναν γεμάτοι με αυτοκίνητα, λεωφορεία, ασθενοφόρα, ρυμουλκά, ακόμη και εκχιονιστικά μηχανήματα που θάφτηκαν κάτω από το χιόνι, περιπλέκοντας τις προσπάθειες να καθαριστούν οι χιονισμένοι δρόμοι και να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους κατοίκους που χρειάζονταν ιατρική περίθαλψη. Οι αρχές χρησιμοποίησαν ακόμη και μπουλντόζες ως «ασθενοφόρα».

Παρά την απαγόρευση των οδικών μετακινήσεων που παρέμεινε σε ισχύ και σημερα, εκατοντάδες οδηγοί χρειάστηκε να διασωθούν από τα οχήματά τους κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου Μέλη της Εθνοφρουράς και άλλες ομάδες διέσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους από χιονισμένα αυτοκίνητα και σπίτια χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά οι αρχές δήλωσαν ότι περισσότεροι άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι.

National Weather Service Buffalo forecasts one more day of snow followed by rising temperatures. Higher temps causing melting snow could result in minor flooding. https://t.co/2r8R2BKzqc

— Mark Poloncarz (@markpoloncarz) December 27, 2022