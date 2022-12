Κυκλώνας βόμβα – ΗΠΑ: Η σφοδρή χιονοθύελλα έκανε κόλαση τη ζωή των Αμερικανών

Στη δίνη του αρκτικού Αρμαγεδδώνα εξακολουθούν να στροβιλίζονται πολλές πολιτείες των ΗΠΑ καθώς, μέχρι στιγμής, τουλάχιστον 57 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, 250 χιλιάδες νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι και τα επόμενα 24ωρα θα είναι δύσκολα.

Η σφοδρή χιονοθύελλα που έκανε κόλαση τη ζωή των Αμερικανών κυρίως στις νοτιοδυτικές πολιτείες προκαλείται από το φαινόμενο «κυκλώνας βόμβα» με την πόλη Μπάφαλο της Νέας Υόρκης να μοιάζει με εμπόλεμη ζώνη. Κλειστοί αυτοκινητόδρομοι, ακυρώσεις χιλιάδων πτήσεων, κυκλοφοριακό χάος, διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης είναι λίγες από τις επιπτώσεις του ακραίου καιρικού φαινομένου που πλήττει τις ΗΠΑ.

Drone video from New York State Police shows an Erie Co., NY neighborhood digging out from feet of snow. At least 27 people died in Erie Co. in what NY Gov. Kathy Hochul describes as the “most devastating storm in Buffalo’s long storied history…” pic.twitter.com/IQJlmo2bh6

Ο όρος «κυκλώνας βόμβα» σχετίζεται με την εκρηκτική ισχύ του που προκαλείται από την ταχεία πτώση της πίεσης, όπως εξηγούν οι εμπειρογνώμονες. Οι «κυκλώνες βόμβας», επισημαίνει το CNN, είναι πιο συνηθισμένοι στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και του Καναδά, όπου η δροσερή γη και το θερμό ρεύμα του Ρεύματος του Κόλπου δημιουργούν πρόσφορο έδαφος. Όπως αναφέρει το αμερικανικό δίκτυο «NBC», μέχρι στιγμής, 57 είναι οι νεκροί που έχουν καταγραφεί σε 12 αμερικανικές πολιτείες. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στο Κολοράντο, το Ιλινόις, το Κάνσας, στο Κεντάκι, το Μίσιγκαν, το Μιζούρι, τη Νεμπράσκα, τη Νέα Υόρκη, το Οχάιο, την Οκλαχόμα, το Τενεσί και το Ουισκόνσιν.

Την ώρα που η Βόρεια Αμερική βρίσκεται αντιμέτωπη με μία «επική χιονοθύελλα», όπως την χαρακτήρισαν οι αρχές του Μπάφαλο, καταγράφηκαν πολλές λεηλασίες σε καταστήματα που είχαν κλείσει ενόψει της καταστροφικής χιονοθύελλας. «Οι λεηλασίες δίνουν και παίρνουν στο Μπάφαλο με πολλούς να εκμεταλλεύονται με άδειους δρόμους όπου οι χιονοπτώσεις και οι συνθήκες χιονοθύελλας έκαναν τους δρόμους απροσπέλαστους», σχολιάζει το BBC.

Όπως αναφέρει ο ιδιοκτήτης ενός μικρού οικογενειακού καταστήματος στο ανατολικό Μπάφαλο, υπό καθεστώς ανωνυμίας, μία ομάδα νεαρών Αμερικανών εισέβαλε στο κατάστημά του την ημέρα των Χριστουγέννων. «Πήραν τα πάντα. Από παιχνίδια και ηλεκτρονικά έως ηχεία», είπε. Ο ίδιος υπολογίζει ότι ο εξοπλισμός του που έκανε «φτερά» κόστιζε περίπου 50.000 δολάρια. Τόνισε επίσης ότι κάλεσε την αστυνομία, «αλλά μου είπαν ότι ήταν πολύ απασχολημένοι με τον απεγκλωβισμό των ηλικιωμένων». Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα 57 θύματα, τα 27 ανασύρθηκαν στην κομητεία Έρι της Νέας Υόρκης που έχει δεχτεί ισχυρότατο πλήγμα από τη χιονοθύελλα- τέρας, όπως αναφέρει το Reuters.

Ο Μαρκ Πολονκάρτς από το Μπάφαλο υποστηρίζει ότι πολλά από τα θύματα πέθαναν από καρδιακή ανακοπή την ώρα που φτυάριζαν ή προσπαθούσαν να πάρουν μία ανάσα. Άλλοι βρέθηκαν νεκροί στα αυτοκίνητά τους, όπου παρέμειναν επί ώρες εγκλωβισμένοι. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Μπάφαλο, σύμφωνα με τον δήμαρχο Μπάιρον Μπράουν. O διοικητής της αστυνομίας του Μπάφαλο, Τζόζεφ Γκράμαγκλια δήλωσε στο CNN ότι, «Δυστυχώς, συνεχίζουμε να ανασύρουμε πτώματα».

Από την πλευρά της, η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ χαρακτήρισε το χιονοθύελλα- τέρας ως ένα μετεωρολογικό γεγονός που συμβαίνει μία φορά στα χρονικά και προειδοποίησε ότι οι ζημιές που προκλήθηκαν από την καταιγίδα είναι «καταστροφικές». Η ίδια πρόσθεσε ότι οι διασώστες είναι σαν πηγαίνουν σε «εμπόλεμη ζώνη». Υποστήριξε επίσης ότι στέφθηκαν με επιτυχία τουλάχιστον 500 διασώσεις εν μέσω των πολικών συνθηκών και μάλιστα τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να ξεγεννήσουν μία ετοιμόγεννη μητέρα.

Εγκλωβισμένος μέσα στο αυτοκίνητό του, σ΄ένα «Kia Sedona», με τα τέσσερα μικρά παιδιά του, ο Ζίλα Σαντιάγκο καλούσε συνεχώς στο τηλέφωνο το «911», την Εθνοφρουρά και φίλους για βοήθεια, αλλά κανείς δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Ακόμη και πολλοί από τους διασώστες, όπως δηλώνουν στα αμερικανικά ΜΜΕ, εγκλωβίστηκαν στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν ηλικιωμένους. Ο κύριος Σαντιάγο και η οικογένειά του παρέμειναν επί 11 ώρες βυθισμένοι στο σκοτάδι την παραμονή των Χριστουγέννων. Το μίνι βαν , στο οποίο επέβαιναν, είχε κολλήσει στο χιόνι στην λεωφόρο που συνδέει την Αλαμπάμα και το Φούλτον στο Μπάφαλο.

Παρόλο που η κομητεία είχε ανακοινώσει ότι απαγορεύονται οι μετακινήσεις, ο ανύπαντρος πατέρας βρέθηκε να οδηγεί το μικρό βαν, επειδή, όπως είπε, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αφήσει τα παιδιά του μια νύχτα με την μπέιμπι σίτερ. «Βασικά ήμουν απλά απελπισμένος», υποστήριξε στους δημοσιογράφους. Για να κρατήσει ζωντανά τα παιδιά του- ηλικίας 2 έως 6 ετών – τους έδωσε χυμό που είχε στο πορτμπαγκάζ. Βοηθούσε τα αγόρια του να ουρήσουν σ’ ένα μπουκάλι και προσπαθούσε να κρύψει τον τρόμο και την απελπισία του διασκεδάζοντας την οικογένειά του με παιχνίδια και μια τηλεόραση που είχε στο αυτοκίνητο.

«Έχω περάσει άσχημες καταιγίδες στο παρελθόν», λέει ο 30χρονος Σαντιάγο, μετά την διάσωση της οικογένειάς του περίπου στις 5 το πρωί της Κυριακής με τη βοήθεια ενός εκχιονιστικού μηχανήματος. «Αλλά αυτό δεν το είχα βιώσει ποτέ στη ζωή μου». Η χιονοθύελλα-τέρας που παρέλυσε το Μπάφαλο με τους διασώστες να εγκλωβίζονται σε ασθενοφόρα και άλλα οχήματα έκτακτης ανάγκης σε όλη την πόλη δίνει μία πικρή γεύση από την ταλαιπωρία που υπέστησαν εκατομμύρια Αμερικανών πολιτών.

Σχεδόν τρεις ημέρες μετά την έναρξη της χιονοθύελλας, πολλοί πολίτες παραμένουν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους στη μέση αυτοκινητόδρομων στο Μπάφαλο, δήλωσαν αξιωματούχοι. «Έπρεπε να σώσουμε πυροσβέστες, έπρεπε να σώσουμε αστυνομικούς, έπρεπε να σώσουμε διασώστες», δήλωσε χθες το πρωί ο Μαρκ Πολονκαρζ, στέλεχος της κομητείας Έρι, σε συνέντευξη Τύπου.

‘This is not the end yet’: Parts of the US brace for another 12 INCHES of snow as monster winter storm leaves at least SIXTY dead with ‘hospitals full of bodies’ and fears of more frozen corpses – as FIFTY INCHES of snow is measured in Buffalo

British press pic.twitter.com/15vZJdepYv

— HÜSEYİN AVNİ KEMAL (@Hak_3434) December 27, 2022