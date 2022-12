Πυροβολισμοί σε παμπ – Αγγλία: Ο δράστης παραμένει ασύλληπτος

Ασύλληπτος παραμένει ο δράστης της επίθεσης που σημειώθηκε στις 23.50 το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων σε μια παμπ γεμάτη με κόσμο στην Αγγλία, και στοίχισε τη ζωή μιας 26χρονης γυναίκας. Τέσσερις ακόμη θαμώνες της παμπ, η οποία βρίσκεται στην κωμόπολη Γουάλσι, κοντά στο Λίβερπουλ, τραυματίστηκαν από τα πυρά του άγνωστου άνδρα, ο οποίος διέφυγε αμέσως μετά την επίθεση με μια σκουρόχρωμη Μερσεντές. Ο ένας από τους τραυματίες, ένας 28χρονος άνδρας, είναι σε σοβαρή κατάσταση και δίνει μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Βίντεο που δημοσιεύει η βρετανική εφημερίδα καταγράφει την τρομακτική στιγμή που μια γυναίκα, η οποία βρίσκεται στο αυτοκίνητό της έξω από την παμπ, ακούει τους πυροβολισμούς. «Όπλο είναι αυτό;» ρωτάει έκπληκτη, ενώ στο εσωτερικό της παμπ ο άγνωστος δράστης συνεχίζει να πυροβολεί. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα, οι τοπικές Αρχές δεν θεωρούν ότι ο στόχος της επίθεσης ήταν η 26χρονη που έχασε τη ζωή της ενώ διασκέδαζε αμέριμνη με την παρέα της την παραμονή των Χριστουγέννων. Η κοπέλα, που τραυματίστηκε στο κεφάλι από τα πυρά, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Άροου Παρκ της πόλης όμως οι γιατροί δεν κατάφεραν να την κρατήσουν στη ζωή.

A murder investigation is continuing in #Wallasey after a woman was shot dead in a pub on Christmas Eve.

Οι τοπικές Αρχές, που έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, ζητούν τη συμβολή των κατοίκων του Γουάλσι για να εξιχνιαστεί αυτή η «αποτρόπαια, εν ψυχρώ δολοφονία» μιας νέας γυναίκας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της. «Αν κάποιος γνωρίζει κάτι, δεν είναι ώρα να σιωπήσει» τόνισε εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος της περιοχής, προσθέτοντας ότι ο δράστης είναι προφανώς κάποιος που δεν υπολογίζει καθόλου τις ζωές των απλών πολιτών.

Tributes are starting to be left outside a pub in #Wallasey where a woman was shot dead on Christmas Eve.

We’re told the 26-year-old was out with her sister when she was killed.

Police are still hunting a gunman. pic.twitter.com/UiBO3II4V0

— Radio City News (@RadioCityNews) December 26, 2022