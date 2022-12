Πτώση λεωφορείου – Ισπανία: Αυξάνονται οι νεκροί από την τραγωδία

Έβδομος νεκρός εντοπίστηκε στη βορειοδυτική Ισπανία μετά την πτώση ενός επιβατικού λεωφορείου από γέφυρα και την ανατροπή του στον ποταμό Λερέζ που έχει υπερχειλίσει. Έτσι, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους επτά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της Γαλικίας. Ο συνολικός αριθμός των επιβατών δεν είχε διευκρινιστεί στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, εξαιτίας της ασαφούς κατάθεσης που έδωσε ο 63χρονος οδηγός.

Ο οδηγός επέζησε της πτώσης του λεωφορείου με ελαφρά τραύματα και ανασύρθηκε από το ποτάμι από τους πυροσβέστες μαζί με μία γυναίκα επιβάτη, η οποία εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ ανέφερε στο Twitter ότι «είναι συγκλονισμένος από το τραγικό δυστύχημα», εκφράζοντας τα συλλυπητήρια τους στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες.

Six people died and two were injured after a bus fell off a bridge into an overflowing river in north-western Spain, according to emergency services on Sunday. #Spain #Accident pic.twitter.com/jXHekk4Xfr

A seventh body was discovered in northwestern Spain after a passenger bus fell off a bridge into an overflowing river, bringing the total number of fatalities to seven and two injured, according to regional authorities on Monday. pic.twitter.com/GkIOpYV1W4

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 26, 2022