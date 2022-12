Πούτιν – Ουκρανία: «Θα καταστρέψουμε τους Patriot των ΗΠΑ»

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν τοποθετήθηκε σχετικά με την χορήγηση πυραυλικών συστημάτων Patriot στην Ουκρανία από τις ΗΠΑ, σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν υποσχέθηκε μάλιστα να τους καταστρέψει, λέγοντας ότι είναι «100% σίγουρος» ότι οι δυνάμεις του μπορούν να «ξεφορτωθούν» το αντιαεροπορικό σύστημα αξίας έξι εκατομμυρίων δολαρίων. Όταν ρωτήθηκε για τα πυραυλικά συστήματα Patriot που θα παραδώσουν οι ΗΠΑ στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της Ρωσίας δεν φάνηκε να ταράζεται ιδιαίτερα.

«Φυσικά και θα το καταστρέψουμε, 100 τοις εκατό!» είπε αρχικά ο Βλαντιμίρ Πούτιν. «Λέγεται ότι τα συστήματα Patriot μπορεί να σταλούν στην Ουκρανία. Ας το κάνουν, εμείς θα τα ξεφορτωθούμε» πρόσθεσε. Στη συνέχεια, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε τους «γεωπολιτικούς αντιπάλους της χώρας του (ότι) στοχεύουν να διαλύσουν τη Ρωσία, την ιστορική Ρωσία». Χρησιμοποίησε την έννοια της «ιστορικής Ρωσίας» για να υποστηρίξει ότι Ουκρανοί και Ρώσοι είναι ένας λαός – υπονομεύοντας την κυριαρχία του Κιέβου και δικαιολογώντας τη 10μηνη επίθεσή του στην Ουκρανία.

«Διαίρει και βασίλευε, αυτό προσπαθούσαν πάντα να επιτύχουν και εξακολουθούν να προσπαθούν να το κάνουν. Αλλά ο δικός μας στόχος είναι διαφορετικός: είναι να ενώσουμε τον ρωσικό λαό», πρόσθεσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Δήλωσε επίσης ότι η κυβέρνησή του ενεργεί «προς τη σωστή κατεύθυνση… προστατεύοντας τα εθνικά μας συμφέροντα, τα συμφέροντα των πολιτών μας, του λαού μας».

