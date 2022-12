Ιράν – έκρηξη σε εργοστάσιο: Δεκάδες τραυματίες στην πόλη Αζαρσάχρ

Τρόμος στο Ιράν, καθώς περισσότεροι από 60 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου σε ένα εργοστάσιο στο βορειοδυτικό μέρος της χώρας. Συγκεκριμένα, η ξαφνική και τρομακτική έκρηξη στο εργοστάσιο χρωμάτων της βιομηχανικής ζώνης του Σαχίντ Σαλιμί, στην επαρχία του Ανατολικού Αζερμπαϊτζάν, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 65 άνθρωποι, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο IRNA.

Από αυτούς τους τραυματίες, στους 22 παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρθηκαν σε ιατρικά κέντρα της περιοχής και σε εξειδικευμένα νοσοκομεία της Ταμπρίζ. Η Σαχίντ Σαλαμί, που βρίσκεται στην πόλη Αζαρσάχρ, είναι η μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη του βορειοδυτικού Ιράν. Καθημερινά, στις 790 μονάδες παραγωγής που στεγάζονται εκεί, απασχολούνται σχεδόν 28.000 εργάτες.

25 workers have been sent to the hospital, 10 with serious injuries, after an explosion at the Atlasfam Paint Company’s plant in Azarshahr, East Azerbaijan.

Labor laws in Iran are not enforced, meaning many laborers work in unsafe environments: https://t.co/EnQoD42DeP. #Iran pic.twitter.com/sC6JZXgoVk

