ΗΠΑ κυκλώνας βόμβα: Έλληνες περιγράφουν τη σοκαριστική κακοκαιρία

Ο κυκλώνας «βόμβα» σαρώνει ΗΠΑ και Καναδά, με τις ακραίες θερμοκρασίες να έχουν ήδη κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και τον τραγικό απολογισμό συνεχώς να ανεβαίνει. Οι Έλληνες που ζουν σε αυτές τις περιοχές περιγράφουν τα όσα βιώνουν. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ των τελευταίων 60 ετών έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 55 ανθρώπους μέχρι στιγμής, με τα τραγικά νούμερα να αυξάνονται συνεχώς. Τα σωστικά συνεργεία αδυνατούν να προσεγγίσουν πολλά σπίτια σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, ακόμα και όταν χρησιμοποιούν εκχιονιστικά.

There is a #SNOW apocalypse in the #USA.: About 30 people died because of the severe storm and ice.

In several states, flights are canceled due to winds, cars roll off slopes and crash, and people are unable to get around normally. pic.twitter.com/Qfy4JVZEiN

