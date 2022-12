Ντιρκ Νοβίτσκι – άγαλμα: Oι Μάβερικς τίμησαν τον κορυφαίο παίκτη στην ιστορία τους

Το άγαλμα του Ντιρκ Νοβίτσκι κοσμεί το περιβάλλοντα χώρο του “American Airlines Center” στη “Victory Plaza” του Ντάλας. Ο Γερμανός διεθνής πάουερ φόργουορντ φόρεσε τη φανέλα των Μάβερικς από το 1998 έως το 2019, με την ομάδα του Ντάλας να είναι η μοναδική στην καριέρα του. Αφού πρώτα απέσυραν τη φανέλα με το Νο41 στις 5 Ιανουαρίου 2022, οι Μάβερικς φρόντισαν να τιμήσουν και με άγαλμα τον κορυφαίο παίκτη στην Ιστορία τους, ο οποίος είναι πρώτος σε πόντους και σε συμμετοχές ανάμεσα σε άλλες πρωτιές του σε στατιστικές κατηγορίες.

Σε μία λαμπρή εκδήλωση, η οποία ονομάστηκε ‘All Four One’, ανήμερα τα Χριστούγεννα και πριν το τζάμπολ της χριστουγεννιάτικης αναμέτρησης των Μάβερικς με τους Λος Άντζελες Λέικερς, ο Ντιρκ Νοβίτσκι δάκρυσε βλέποντας το βίντεο στο οποίο ο γλύπτης περιέγραφε πως θα βλέπουν οι άνθρωποι αυτό το άγαλμα έξω από το “American Airlines Center”, μετά από… 500 χρόνια.

