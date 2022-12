Τζάστιν Μπίμπερ: «Μην αγοράζετε τα σκουπίδια τους»

Ο Τζάστιν Μπίμπερ εξαπέλυσε τα πυρά του κατά της H&M, με αφορμή μια κολεξιόν με ρούχα της εταιρείας, που απεικονίζουν τον ίδιο, καθώς όπως ισχυρίζεται δεν πήρε την έγκρισή του για να την κυκλοφορήσει. «Το εμπόρευμα της H&M που έφτιαξε με εμένα είναι σκουπίδια και δεν το ενέκρινα», επεσήμανε ο διάσημος ποπ τραγουδιστής με story του στο Instagram, προτρέποντας τους 270 εκατ. followers του να μην τα αγοράσουν. «Δεν ενέκρινα τίποτα από τη συλλογή merch που έβαλε η H&M», συνέχισε ο Τζάστιν Μπίμπερ, με έναν εκπρόσωπο της H&M να δηλώνει στο Reuters ότι: «Όπως με όλα τα άλλα αδειοδοτημένα προϊόντα και συνεργασίες, η H&M ακολούθησε τις κατάλληλες διαδικασίες έγκρισης».

Τα ρούχα που κυκλοφόρησε η 2η μεγαλύτερη αλυσίδα ενδυμάτων αφορούν μια σειρά από μπλουζάκια και φούτερ με κουκούλα με την εικόνα και τους στίχους του Pop star. Το εύρος των τιμών κυμαίνεται από 50 δολάρια έως 114 δολάρια.

Justin Bieber says H&M’s new merch is being sold without his permission or approval 😳 pic.twitter.com/Vv63GowZKv

— DANI MEDINA (@danimedinanews) December 19, 2022