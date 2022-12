Κυκλώνας βόμβα στις ΗΠΑ – νεκροί: Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός

Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός των νεκρών λόγω του ψύχους που έφερε ο κυκλώνας-βόμβα που πλήττει τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το NBC τουλάχιστον 28 άτομα έχασαν τη ζωή τους μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Οι θάνατοι σημειώθηκαν στις πολιτείες Οκλαχόμα, Κεντάκι, Μιζούρι, Τενεσί, Ουισκόνσιν, Κάνσας, Νεμπράσκα, Οχάιο, Νέα Υόρκη, Κολοράντο και Μίσιγκαν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua. Ανάμεσά τους ήταν τέσσερις νεκροί από καραμπόλα 46 οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο του Οχάιο κοντά στο Σαντάσκι του Οχάιο, το απόγευμα της Παρασκευής. Ο κυβερνήτης του Οχάιο Mike DeWine έγραψε στο Twitter το Σάββατο ότι τα κρατικά στρατεύματα «ανταποκρίθηκαν σε τρομερά δυστυχήματα στους δρόμους μας αυτό το Σαββατοκύριακο».

«Εάν πρέπει να βγείτε έξω, οδηγήστε αργά, δέστε τη ζώνη σας και κρατήστε μια ασφαλή απόσταση ακινητοποίησης», προειδοποίησε ο DeWine. «Θέλουμε να φτάσετε στον προορισμό σας με ασφάλεια».

Οι μετεωρολόγοι των ΗΠΑ ανέφεραν το Σάββατο ότι η χειμερινή καταιγίδα συνεχίζει να επηρεάζει τις μεγάλες λίμνες με θυελλώδεις ανέμους, ψυχρές θερμοκρασίες και πυκνό χιόνι, ακόμη και με το κέντρο της να βρίσκεται πλέον αρκετά βορειότερα πάνω από τον ανατολικό Καναδά. H «ιστορική» χιονοθύελλα έχει προκαλέσει «αδύνατες συνθήκες ταξιδιού» στην περιοχή του Μπάφαλο της πολιτείας της Νέας Υόρκης και όχι μόνο, σύμφωνα με το γραφείο της κυβερνήτη Kathy Hochul. Οι περιοχές North County, Finger Lakes και Central New York βίωσαν όλες μέγιστες ριπές ανέμου άνω των 60 μιλίων (96 χιλιομέτρων) την ώρα κατά τη διάρκεια του φαινομένου.

Στη Δυτική Νέα Υόρκη, οι μέγιστες ριπές ανέμου έφθασαν τα 79 μίλια (127 χλμ.) ανά ώρα. Οι περιοχές του Μπάφαλο και του Γουότερταουν αναμένεται να δουν συνολικό χιόνι από 91 έως 152 εκατοστά (3 έως 5 πόδια) μέχρι τη Δευτέρα. Τα φώτα εξακολουθούν να είναι σβηστά για εκατοντάδες χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες καθώς πέφτει η παραμονή των Χριστουγέννων. Περισσότερες από 3.300 πτήσεις εντός, προς ή από τις ΗΠΑ ακυρώθηκαν το Σάββατο, ενώ περίπου 7.500 πτήσεις καθυστέρησαν, σύμφωνα με έναν ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων.

Στο Μπάφαλο έχει καταγραφεί χιονόπτωση ρεκόρ (55 εκατοστά), με την πόλη να έχει μεταμορφωθεί. Βίντεο με κτίρια που μοιάζουν με παγωμένα κάστρα και με κατάλευκα τοπία που θυμίζουν Ανταρκτική στην πολιτεια της Νέας Υόρκης κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Strong wind combined with heavy snow storm worst in decades hits USA electricity power network and millions are without electricity in a bone chilling climate. Life without electricity is hell in these conditions. It is reported that already 9 people lost their lives. pic.twitter.com/fB2ZLYiTR8

— RAMESH (@krameshkannan) December 25, 2022