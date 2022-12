Βομβαρδισμοί Ουκρανία – σήμερα: Τουλάχιστον 5 νεκροί στη Χερσώνα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό στο κέντρο της ουκρανικής πόλης Χερσώνα, όπως δήλωσε σήμερα ο αναπληρωτής προσωπάρχης της ουκρανικής προεδρίας Κίριλο Τιμοσένκο. Λίγο μετά, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε τις επιθέσεις ως μία πράξη «τρομοκρατίας». «Αυτές δεν είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις», έγραψε ο Ζελένσκι στο Twitter, προσθέτοντας ότι οι επιθέσεις αυτές «σκοτώνουν για εκφοβισμό και ευχαρίστηση».

Παράλληλα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι όλες οι ένοπλες συγκρούσεις τελειώνουν με διπλωματικές διαπραγματεύσεις. Είπε: «Στόχος μας δεν είναι να περιστρέφουμε τον σφόνδυλο της στρατιωτικής σύγκρουσης, αλλά, αντιθέτως, να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο. Πασχίζουμε για αυτό και θα συνεχίσουμε να πασχίζουμε», είπε ο Πούτιν σε δημοσιογράφους. «Θα μοχθήσουμε για να δοθεί ένα τέλος σε αυτό, και όσο πιο γρήγορα τόσο το καλύτερο, φυσικά».

This is not sensitive content – it's the real life of 🇺🇦.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure.

The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/ll1KAjHRom

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2022