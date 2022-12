Κίνα – κορονοϊός: Εκτιμήσεις για 37 εκατ. κρούσματα την ημέρα

Ανησυχητικά ποσοστά κρουσμάτων με covid μετέδωσε το Bloomberg News για την Κίνα. Το τηλεοπτικό δίκτυο, επικαλούμενο εκτιμήσεις από την ανώτατη υπηρεσίας υγείας της κυβέρνησης της Κίνας, μετέδωσε ότι σχεδόν 37 εκατ. άνθρωποι στην Κίνα ίσως έχουν μολυνθεί από κορονοϊό μέσα σε μία μόνο ημέρα αυτή την εβδομάδα. Περίπου 248 εκατ. άνθρωποι, δηλαδή σχεδόν το 18% του πληθυσμού, πιθανόν να έχουν κολλήσει τον ιό τις πρώτες 20 ημέρες του Δεκεμβρίου, αναφέρει το Bloomberg, που επικαλείται τα πρακτικά από εσωτερική συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο, τα κρεματόρια πιέζονται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει διαθέσιμος χώρος για τους νεκρούς. Ωστόσο, η αύξηση των θανάτων επισήμως δεν συνδέεται με τον κορονοϊό. Μάλιστα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Άντονι Μπλίνκεν. μετέφερε μια ανησυχητική και δυσοίωνη πρόβλεψη, για την πορεία του κορονοϊού το επόμενο διάστημα, τόσο στην Κίνα όσο και στον υπόλοιπο κόσμο: «Είναι πιθανό να δημιουργηθούν νέες παραλλαγές, κι οι παραλλαγές αυτές με τη σειρά τους να εξαπλωθούν και να πλήξουν εμάς, ή άλλες χώρες».

China has officially reported two deaths in Beijing during the latest Covid surge but crematoriums are saying they’ve run out of space to put the bodies. #china pic.twitter.com/KSgzfJOUAU

There are no more beds inside the #Chongqing Medical University Hospital, and the elderly are starting to lie on the floor. The machines that are on the chests are used to replace the human hand to press the heart. #chinacovid #ChinaCovidCases #China pic.twitter.com/gu735rjhmL

— Inconvenient Truths by Jennifer Zeng 曾錚真言 (@jenniferzeng97) December 21, 2022