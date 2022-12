Ζελένσκι Κογκρέσο – ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία του Ουκρανού προέδρου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έγινε δεκτός με θερμά χειροκροτήματα στο Καπιτώλιο, όπου πραγματοποίησε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση του Κογκρέσου. Τον Ουκρανό πρόεδρο, καλωσόρισε νωρίτερα η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ. Ο Ουκρανός πρόεδρος, επιχείρησε να πείσει βουλευτές και γερουσιαστές να εξακολουθήσουν να χρηματοδοτούν τον αγώνα της πατρίδας του απέναντι στους Ρώσους εισβολείς. Η Ουκρανία «κρατάει τις θέσεις της και δεν θα παραδοθεί ποτέ», είπε σημείο της ομιλίας του στο Κογκρέσο, καθώς ο πόλεμος στη χώρα που άρχισε με την εισβολή του στρατού της Ρωσίας την 24η Φεβρουαρίου οδεύει να συμπληρώσει δέκα μήνες.

Ο κ. Ζελένσκι προσέφερε στο Κογκρέσο ουκρανική σημαία από την Μπαχμούτ, ένα από τα μέτωπα όπου εκτυλίσσονται οι πιο σφοδρές συγκρούσεις. Είπε ότι του την έδωσαν «οι ήρωές μας» όταν βρισκόταν την προηγουμένη στο μέτωπο. «Όταν ήμουν στην Μπαχμούτ χθες, οι ήρωές μας μου έδωσαν τη σημαία, τη σημαία τους, το λάβαρο αυτών που υπερασπίζονται την Ουκρανία, την Ευρώπη και τον κόσμο με τίμημα τη ζωή τους», είπε προτού παραδώσει το ουκρανικό εθνικό σύμβολο με τις υπογραφές στρατιωτών στην απερχόμενη πρόεδρο της Βουλής Νάνσι ΠελόΖι και στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, ως εκ του αξιώματός της πρόεδρο της αμερικανικής Γερουσίας.

Νωρίτερα, ο κ. Ζελένσκι συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Είναι το πρώτο γνωστό ταξίδι του εκτός Ουκρανίας από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στα τέλη Φεβρουαρίου. Οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν επανειλημμένως εκφράσει επιφυλάξεις αναφορικά με τη δαπάνη δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία.

Μέσα σε επευφημίες ο Ζελένσκι έφτασε στο βήμα, με αρκετούς βουλευτές να του σφίγγουν το χέρι. «Είναι πάρα πολύ για μένα», αστειεύτηκε ο Ζελένσκι στην έναρξη της ομιλίας του. Η ομιλία του στο Κογκρέσο ξεκίνησε με ένα σημείωμα ευγνωμοσύνης για τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον αγώνα της Ουκρανίας κατά της επιθετικότητας της Ρωσίας και διαβεβαίωσε τους νομοθέτες ότι η Ουκρανία είναι «ζωντανή και κλωτσάει».

I thank @POTUS for the warm welcome and I deeply appreciate all the support of the U.S. and the American people. I am confident that together we will be able to secure a better, prosperous and free future for both of our nations. Ukraine’s victory will also be America’s victory. pic.twitter.com/OhclRtwIJy

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 22, 2022