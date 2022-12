Χάος στο αεροδρόμιο: Αφηνιασμένη μητέρα που έψαχνε τα παιδια της… τα έσπασε

Ένα σοκαριστικό περιστατικό έλαβε χώρα σε αεροδρόμιο στις ΗΠΑ με μητέρα αφηνιασμένη να ψάχνει τα παιδιά της και να προκαλεί πανικό και καταστροφές. Μια εξαγριωμένη μητέρα από την Αλαμπάμα πέταξε έναν υπολογιστή σε έναν υπάλληλο αεροπορικής εταιρείας όταν συνειδητοποίησε ότι είχε χάσει τα παιδιά της στο αεροδρόμιο. Η 25χρονη Camilia McMillie αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις για την έκρηξή της που κατέγραψε η κάμερα την Τρίτη στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι. Το βίντεο δείχνει τη μητέρα να φωνάζει και να σπάει πράγματα στον πάγκο, αφού τα δύο μικρά παιδιά της είχαν φύγει για την τουαλέτα, ενώ έκανε check-in για την πτήση ανταπόκρισής της με την American Airlines.

Μόλις η McMillie παρατήρησε ότι τα παιδιά δεν ήταν μαζί της, έγινε έξαλλη και άρχισε να ουρλιάζει, απαιτώντας από την υπάλληλο της πύλης να βρει τα παιδιά της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενώ όπως φαίνεται και από το παρακάτω βίντεο της πέταξε και μία οθόνη υπολογιστή «Bρέθηκε σε κατάσταση πανικού», δήλωσε ένας μάρτυρας. «Αυτό συνέβη».

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που περιήλθε στην κατοχή της New York Post το ξέσπασμα της McMillie προκάλεσε ζημιές ύψους 10.000 δολαρίων. Η 25χρονη μητέρα κρατήθηκε για λίγο από πράκτορες της αμερικανικής τελωνειακής και συνοριακής υπηρεσίας πριν τεθεί υπό κράτηση από την τοπική αστυνομία.

Alabama Mom meltsdown & throws a computer at an airline worker when she lost her kids at the airport

