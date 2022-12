Κέιτ Μίντλετον – συνταγματάρχης: O Kάρολος προχώρησε σε βασιλικούς διορισμούς

Το άλλο βασιλικό ζευγάρι, αυτό που αγαπούν και σέβονται στο παλάτι του Μπάκιγχαμ επειδή δεν εμπλέκεται σε αντιπαραθέσεις όπως ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, γίνεται επίσης πρωτοσέλιδο αλλά για άλλους λόγους. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, έλαβε έναν νέο τίτλο από τον βασιλιά Κάρολο Γ‘ και αυτός έχει σχέση με τον στρατό.

Τρεις μήνες αφότου έλαβε τον τίτλο της πριγκίπισσας της Ουαλίας, η Κέιτ ονομάστηκε επίτιμος συνταγματάρχης της Ιρλανδικής Φρουράς, έναν τίτλο που είχε ήδη λάβει ο σύζυγός της, πρίγκιπας Οουίλιαμ, πριν από περισσότερα από 10 χρόνια.

