Ερπετό – Νετφλιξ: Αποφυλακίζεται ο Σαρλ Σομπράζ, που έγινε σειρά στη διάσημη πλατφόρμα

Την αποφυλάκιση του Γάλλου Σαρλ Σομπράζ, του κατά συρροή «δολοφόνου των μπικίνι» που έγινε γνωστός με το προσωνύμιο «Ερπετό» και ευθύνεται για μια σειρά φόνων σε χώρες της Ασίας τη δεκαετία του ’70 διέταξε το Ανώτατο Δικαστήριο του Νεπάλ. Ο 78χρονος σήμερα Σομπράζ, που κρατείται στις φυλακές του Νεπάλ από το 2003, καταδικασμένος για τον φόνο δύο Αμερικάνων τουριστών, θα αποφυλακιστεί για λόγους υγείας, σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του γαλλικού Πρακτορείου.

#CharlesSobhraj To Be Released From Nepal Prison Today!

Charles Sobhraj, a convicted killer who police suspect was responsible for a string of murders in the 1970s and 1980s, is due to be freed on Thursday after nearly 20 years in prison in Nepal. pic.twitter.com/ndf4iKJWj2

— Raheem K.v (@raheemk_v) December 22, 2022